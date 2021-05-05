Продажу энергетиков захотели ограничить

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан , основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой введения на федеральном уровне запрета продажи энергетических напитков несовершеннолетним.

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В соответствующем письме в Минздрав Минпромторг , а также в Роспотребнадзор и комитет Госдумы по охране здоровья Волынец указала, что при производстве таких напитков используют различные стимуляторы, таурин, большое количество кофеина, а также красители и ароматизаторы.

Медиков и родителей в России тревожит, что энергетики размещают в торговых точках преимущественно на полках с прохладительными напитками. Это формирует обманчивое и опасное впечатление, будто энергетические напитки безобидны для здоровья, пишет основатель Национального родительского комитета.

При этом употребление энергетических напитков может привести к гастриту, аритмии, нарушениям работы сердечно-сосудистой системы, обострению язвенной болезни, рвоте, диарее, спутанности сознания. Однако дети и подростки в силу отсутствия знаний и жизненного опыта в большинстве случаев не в состоянии оценить вред от употребления энергетиков.

В ряде субъектов РФ действуют запреты на реализацию энергетических напитков несовершеннолетним, однако федеральное законодательство подобной нормы не содержит.