Россиянам пообещали скорое наступление майской погоды

«Если речь идет о Центральном федеральном округе, о Москве, то после праздников наступает такая настоящая майская погода. Это означает, что погодой будет управлять уже антициклон», — отметил Вильфанд, подчеркнув, что начиная с 11 мая дневные температуры в регионе превысят отметку в 20 градусов тепла.
«8 мая облачная погода, дождливая, по-настоящему дождливая, ночью дождливая. Днем 9 мая кратковременный дождь в области, в Москве преимущественно без осадков. Но, конечно, этот прогноз будет постоянно корректироваться», — подчеркнул Вильфанд.