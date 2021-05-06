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Вильфанд дал прогноз, какая погода ждет россиян после праздников

Ura.Ruиещё 3
1 час назад
После праздников в Москве и в целом в Центральном федеральном округе страны наступит настоящая майская погода. Об этом в беседе с URA.RU сообщил научный руководитель Гидрометцентра России, заслуженный метеоролог РФ, доктор технических наук Роман Вильфанд.
Россиянам пообещали скорое наступление майской погоды
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Если речь идет о Центральном федеральном округе, о Москве, то после праздников наступает такая настоящая майская погода. Это означает, что погодой будет управлять уже антициклон», — отметил Вильфанд, подчеркнув, что начиная с 11 мая дневные температуры в регионе превысят отметку в 20 градусов тепла.
В ночь на 9 мая в Москве и в целом в Центральном федеральном округе ожидаются дожди.
«8 мая облачная погода, дождливая, по-настоящему дождливая, ночью дождливая. Днем 9 мая кратковременный дождь в области, в Москве преимущественно без осадков. Но, конечно, этот прогноз будет постоянно корректироваться», — подчеркнул Вильфанд.
Ранее метеорологи отмечали, что в начале мая Центральную Россию накроют аномальные ливни. Связывали они это это с приходом североатлантического циклона.
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