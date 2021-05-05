«Мы никогда не ссорились»

3 мая Билл и Мелинда Гейтс объявили, что расстаются после 27 лет брака. Их семья считалась образцово-показательной: за все эти годы не было и намека на скандалы или ссоры, они вместе растили детей и занимались благотворительностью. История брака, который, вероятно, закончится самым дорогим разводом в истории, — в материале «Ленты.ру»

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«После долгих размышлений и упорной работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть наш брак. За последние 27 лет мы вырастили троих потрясающих детей и основали благотворительный фонд, который помогает людям всего мира быть более здоровыми и продуктивными. Мы оба по-прежнему верим в нашу миссию и продолжим вместе работать в фонде, но мы больше не верим, что можем продолжать расти как пара. Мы просим приватности для нашей семьи, так как для нас начинается новая жизнь» - Билл и Мелинда Гейтс

Сообщение стало громом среди ясного неба. Если у пары и были проблемы, информация об этом не просачивалась в СМИ. Однако издания всего мира гораздо больше интересовала не причина расставания, а то, как баснословно богатые супруги собираются делить деньги.

Журнал Forbes оценивает состояние Билла Гейтса в 130 миллиардов долларов, бизнесмен занимает четвертую строчку в рейтинге богатейших из ныне живущих людей.

После развода, которому уже прочат звание самого дорогого в истории, человек, стоявший у истоков Microsoft , а затем ставший крупнейшим филантропом в мире, может спуститься в рейтинге куда ниже. А его жена Мелинда Гейтс — пожалуй, самая влиятельная благотворительница в мире, — наоборот, подняться. Вряд ли 34 года назад, когда у них закрутился роман, они ожидали, что он закончится столь грустно и громко.

Скрепыш

В отличие от семьи Билла Гейтса, родители Мелинды не могли похвастаться особым богатством. Чтобы отправить детей в колледж, ее отец, занимавшийся разработкой аэрокосмических систем, подрабатывал сдачей недвижимости. Не исключено, что именно это предопределило судьбу его дочери. 14-летняя Мелинда помогала ему вести учет на компьютере Apple, втянулась и после школы решила учиться на программиста.

В 1986 году она окончила университет с двумя дипломами — по вычислительной технике и MBA — и немедленно устроилась в Microsoft . Компания только что разместила свои акции на бирже, но ее главные достижения были впереди. Тогда почти никто не слышал про Windows, а Microsoft Office просто не существовал. Мелинда призналась знакомой сотруднице, что поставила перед собой две цели: пробежать марафон и добиться, чтобы ее назначили менеджером по продукту в отдел, который разрабатывает Word для MS-DOS. Ей удалось добиться и того, и другого.

Со временем в ведение Мелинды, помимо Word, попали энциклопедия Microsoft Encarta, туристический сайт Expedia и еще несколько продуктов, в том числе злополучный Microsoft Bob — экспериментальный пользовательский интерфейс, напоминающий компьютерную игру. Чтобы управлять системой, требовалось ходить по комнатам, общаться с анимированными персонажами и использовать предметы. Например, ручка и бумага, лежавшие на нарисованном столе, открывали текстовый редактор, а часы — ежедневник.

«Мы надеялись, что в результате Windows станет более дружественной, — объясняла Мелинда. — Но нас ожидало фиаско. Критики убили "Боба"». Хотя сам продукт почти никто не использовал, его остатки еще долго досаждали пользователям Windows. Анимированные персонажи превратились в Скрепыша и других помощников Office, а один из них, пес по кличке Ровер, появлялся при поиске в «Проводнике» Windows XP.

Спонтанный роман

Мелинда познакомилась с Биллом Гейтсом в 1987 году на конференции в Нью-Йорке. После возвращения он подошел к ней на парковке и сказал: «Знаешь, я подумал, может, нам стоит сходить на свидание? Например, через две недели». Мелинда утверждает, что засмеялась и ответила, что таких долгосрочных планов строить не будет. «Это для меня недостаточно спонтанно, — сказал она. — Спроси поближе к делу». Через два часа Гейтс перезвонил и предложил отправиться на свидание прямо сейчас. «Так тебе достаточно спонтанно?» — спросил он.

«Оказалось, что у нас много общего, — вспоминала позже Мелинда. — Мы оба обожали головоломки, поэтому стали устраивать соревнования по головоломкам и развлекались математическими играми. По-моему, он был заинтригован, когда я победила его в математической игре и выиграла в первый же раз, когда мы играли в Cluedo — настольную игру, где нужно выяснить, кто кого убил, в какой комнате и каким оружием».

По словам бывшей сотрудницы Microsoft Рут Уоррен, в присутствии Мелинды Гейтс вел себя куда веселее обычного. Один раз на корпоративе Мелинда уговорила Билла прыгнуть через стол. Хотя на основателе Microsoft был смокинг и скользкие кожаные туфли, он согласился. Тогда Мелинда принялась ставить на стол горящие свечки и требовать, чтобы Билл прыгнул еще раз. Свечек становилось все больше, прыгать было все труднее и труднее, и в итоге смеялась вся компания, включая самого Гейтса.

Поначалу их отношения нельзя было назвать серьезными. «Она встречалась и с другими мужчинами, а у меня был Microsoft», — много лет спустя объяснял Гейтс в документальном сериале Inside Bill’s Brain. В действительности дело не ограничивалось работой — у него случались романы с другими сотрудницами Microsoft.

Что касается Мелинды, то даже в университете она меняла бойфрендов куда реже других студенток. И выбирала их тоже не просто так: одним из ее ухажеров был миллиардер Уильям Ригли-младший, правнук основателя компании Wrigley, которая производит жевательную резинку Wrigley’s Spearmint

Спустя несколько лет Гейтс стал задумываться о браке. Прежде чем сделать предложение Мелинде, он составил на листке бумаги список «за» и «против». «За» оказалось больше. Свадьбу сыграли первого января 1994 года на Гавайях. Перед молодоженами пел знаменитый кантри-музыкант Вилли Нельсон, а гостей развлекали фейерверками. По слухам, торжество обошлось в миллион долларов.

Первые сложности

Мелинда забеременела первым ребенком примерно через два года после свадьбы. Она сразу заявила мужу, что не собирается работать после родов. Поначалу Билл был ошарашен, он несколько раз спрашивал жену, уверена ли она в своем решении: Мелинда до дрожи обожала работу и на тот момент была единственной женщиной в топ-менеджменте Microsoft. Однако она объяснила, что не хочет, чтобы он уходил с работы раньше, но при этом сама без его помощи не сможет совмещать ударный труд в офисе и качественное воспитание детей. Вопрос денег, разумеется, не стоял.

Тем не менее после увольнения и появления детей Мелинда столкнулась с кризисом идентичности и страдала от одиночества. В своей книге «Момент взлета. Истории женщин, которые бросили вызов патриархальному обществу» она пишет:

На тот момент Билл был главой Microsoft, и, пожалуй, именно тогда он больше всего вкладывался в компанию. Он был вечно занят, нужен всем вокруг, и я даже начала думать: «Ладно, может он хотел детей только в теории, а не на самом деле?»... Мы не пытались выяснить, какие у нас ценности как у пары, как и чему мы хотим учить наших детей. И у меня было ощущение, что всем этим я должна заниматься сама - Мелинда Гейтс

Особенно Мелинду взбесил один случай: она складывала вещи в багажник автомобиля, а дети по какой-то причине повздорили между собой. Вместо тог, чтобы помочь ей хоть с чем-то — взять на себя сборы или разборки между детьми, — Гейтс сидел, уткнувшись в книгу об Уинстоне Черчилле . Она так разозлилась, что припоминала ему это еще много лет.

«Билл часто говорил в интервью, что я была его партнером во всех начинаниях. Это так, но я не всегда была равноправным партнером. Ему пришлось учиться уступать, чтобы быть равным мне, а мне пришлось учиться дотягиваться до его уровня», — сетовала Мелинда. На работе в их общем благотворительном фонде ей приходилось делать даже больше, чем мужу, чтобы ее считали хотя бы примерно равной ему. Несмотря на это все равно находились люди, которые на словах обращались к ней, а смотрели лишь на ее мужа, считая, что именно он принимает решения.

Уоррен Баффет , американский миллиардер и близкий друг семьи, как-то сказал в интервью журналу Fortune : «Билл, разумеется, чертовски умен, но Мелинда куда лучше видит и понимает происходящее в целом».

Благотворительность

За год до свадьбы Билл и Мелинда побывали в Занзибаре. «Увиденное там произвело на нас неизгладимое впечатление, — вспоминала Мелинда. — Помню, выезжаем из одного города и видим беременную женщину: один ребенок в животе, другой на руках, а на голове она несет вязанку хвороста. Она явно прошла немалое расстояние, и без обуви, при том что мужчины, которых я видела, шли в шлепанцах, с сигаретами в зубах и без хвороста или детей. Мы ехали, я видела все больше женщин с тяжелой ношей и все больше хотела узнать, как они живут».

Мелинда утверждает, что именно тогда они впервые задумались о помощи людям в бедных странах. Для этого в 2000-м году они открыли Фонд Билла и Мелинды Гейтс, с тех пор превратившийся в крупнейший частный фонд в мире. Поскольку Билл оставался главой Microsoft, руководящая роль, особенно поначалу, была на его жене.

С 1994 до 2018 года Билл и Мелинда Гейтсы потратили на благотворительность более 36 миллиардов долларов. Основные вложения шли на борьбу с малярией, полиомиелитом, ВИЧ и другими инфекционными болезнями, которые убивают миллионы человек в странах третьего мира, но игнорируются фармацевтическими компаниями из-за неприбыльности.

Несправедливо, что у нас столько денег, в то время как у миллиардов других людей их так мало - Мелинда Гейтс

Самые крупные пожертвования получила международная организация GAVI, занимающаяся увеличением доступности детской вакцинации в бедных странах, Всемирная организация здравоохранения и Глобальный фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Билл и Мелинда Гейтс неоднократно предупреждали об угрозе пандемии, а в 2020-м бросили все силы на борьбу с распространением COVID-19. Их фонд потратил на это 1,75 миллиарда долларов. Часть денег пошла на финансирование разработки вакцин Moderna и AstraZeneca.

В 2016 году за вклад в области здравоохранения и борьбы с бедностью Мелинда Гейтс получила высшую гражданскую награду США — Президентскую медаль свободы.

Семейная идиллия

Со временем паре удалось создать настоящую идиллию. Уже в 2001 году, когда Мелинда пожаловалась мужу, что поездки с дочерью в школу занимают слишком много времени, к ее удивлению, Билл согласился возить ребенка туда и обратно дважды в неделю и сказал, что так у него появится больше времени на общение с ней.

Последствия этого решения были комическими: вскоре детей в тот самый детский сад массово начали возить отцы. Когда Мелинда спросила у одной из мам, в чем дело, она ответила: «Когда мы увидели Билла за рулем, мы вернулись домой и сказали своим мужьям: "Если уж Билл Гейтс возит ребенка в школу, ты и подавно можешь это делать"»

Билл Гейтс, Мелинда и трое их детей — Дженнифер, Рори и Фиби — казались образцовой семьей. Издания всего мира писали о необычайно скромном стиле родительства миллиардеров: например, после ужина вся семья моет посуду вместе, да и другие домашние обязанности честно распределяются между всеми членами семьи.

Перед трапезой каждый должен сказать, за что он благодарен этому дню. Как-то раз к ним на обед зашел парень Дженнифер. Его очень смутил этот ритуал, но он не знал главного: обычно вся семья не просто делится сокровенным, но и держится при этом за руки. Так как испуганный и смущенный юноша сидел рядом с Биллом Гейтсом, эту часть традиции решили опустить.

За обеденным столом запрещены телефоны, ими нельзя пользоваться и в спальне после определенного часа. Билл и Мелинда считают, что это помогает детям лечь спать вовремя. Семья в полном составе регулярно ходила в католическую церковь . Детей практически никогда не ругали, а если они делали что-то не так, им предлагали решить проблему самостоятельно.

Конец сказки

Во время интервью газете Times в честь 25-й годовщины брака на вопрос журналиста о том, как пара решает спорные вопросы, Мелинда шутливо ответила: «Мы никогда не ссоримся».

Она рассказала, что считает символом их брака небольшую статуэтку, которую им подарили на свадьбу родители Билла: две птицы смотрят не друг на друга, а в одну сторону. Мелинде так понравился подарок, что она разместила его на входной двери. Она считает, что это лучшая метафора супружества: вместе смотреть в будущее и видеть его общим для всей семьи.

Главным секретом счастливой супружеской жизни Мелинда называла терпение. «Жить с Биллом на самом деле очень просто. Ему надо только немного приноровиться, и вас он попросит о том же»

Однако идиллия оказалась не вечной. Вскоре после того, как супруги объявили о разводе, их близкие анонимно заявили New York Times , что последние несколько лет в браке Гейтсов не все было так радужно, как казалось со стороны. Несколько раз, по их сведениям, пара была на грани развода. А уход Билла Гейтса из совета директоров в марте 2020 года якобы объяснялся тем, что он хотел спасти семью и больше времени проводить с женой и детьми.

По утверждениям журналистов издания TMZ , якобы получившим копию заявления о разводе, инициатором расставания стала Мелинда. Она не требует от супруга алиментов и просит признать брак «безвозвратно расторгнутым». Из документа следует, что раздел имущества и денег будет решен по соглашению о раздельном проживании.

Судя по наличию такого соглашения, Билл и Мелинда уже какое-то время проживали раздельно. И поскольку его подписали оба супруга, они оба поддерживают расторжение брака.

Также TMZ сообщает, что пара не подписывала брачный контракт, поэтому существует вероятность, что Мелинда получит половину состояния мужа. Помимо прочего, Гейтсы — крупнейшие землевладельцы в США, держатели долей в сети отелей Four Seasons, Канадской национальной железной дороги и AutoNation, крупнейшего автодилера в США, владельцы нескольких зданий, в том числе особняка с 24 ванными, батутной комнатой и огромной библиотекой с редчайшими документами и артефактами.