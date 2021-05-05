Представитель агробизнеса прогнозирует рост цен на гречку

"Запретами цену не собьешь. Какой-то краткосрочный эффект возможен, но в среднесрочной, тем более в долгосрочной перспективе это просто приведет к дефициту этого продукта. А дефицит он никак не может сказаться на снижении стоимости", — высказался Калеткин. Запрет экспорта он считает слишком простым, и в то же время непредсказуемым методом. Так, Калеткин высказал мнение, что из-за запрета экспорта сельхозпроизводители могут сократить посевные площади данной культуры, поскольку посчитают её выращивание рискованным.