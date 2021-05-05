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Вернувшиеся из-за рубежа москвичи получили штрафы на 15,5 млн рублей

Мир24иещё 3
44 минуты назад
Москвичи, вернувшиеся из зарубежных поездок и вовремя не загрузившие на портал госуслуг результаты теста на коронавирус, получили штрафы на общую сумму 15,5 миллиона рублей. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора по Москве.
Москвичей оштрафовали на 15,5 млн рублей после заграницы
Фото: МТРК «МИР» / Игорь МедведевМТРК «МИР» / Игорь Медведев
Подсчитано, что доля тех, кто по тем или иным причинам не предоставляет справку о прохождении ПЦР-теста в течение трех дней, составляет 2%. С 1 августа 2020 года нарушителям было отправлено 5420 уведомлений о явке для составления протокола, часть из них направлена в районные суды.
«По результатам дел, рассмотренных в настоящее время судами, 1232 гражданам присуждены штрафы на сумму 15 миллионов 487 тысяч рублей», – отмечается в сообщении.
По оставшимся делам пока решений нет, они находятся на стадии рассмотрения.
Напомним, с 1 мая правила по возвращении из-за рубежа были ужесточены. Теперь россияне должны в течение пяти дней сделать два теста на коронавирус. При этом между первым и вторым тестированием должно пройти не менее суток. Это же правило распространяется и на тех, кто прошел курс вакцинации.
Общество,Роспотребнадзор,Москва,
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