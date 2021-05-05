Москвичей оштрафовали на 15,5 млн рублей после заграницы

Москвичи, вернувшиеся из зарубежных поездок и вовремя не загрузившие на портал госуслуг результаты теста на коронавирус, получили штрафы на общую сумму 15,5 миллиона рублей. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора по Москве.
Фото: МТРК «МИР» / Игорь МедведевМТРК «МИР» / Игорь Медведев
Подсчитано, что доля тех, кто по тем или иным причинам не предоставляет справку о прохождении ПЦР-теста в течение трех дней, составляет 2%. С 1 августа 2020 года нарушителям было отправлено 5420 уведомлений о явке для составления протокола, часть из них направлена в районные суды.
«По результатам дел, рассмотренных в настоящее время судами, 1232 гражданам присуждены штрафы на сумму 15 миллионов 487 тысяч рублей», – отмечается в сообщении.
По оставшимся делам пока решений нет, они находятся на стадии рассмотрения.
Напомним, с 1 мая правила по возвращении из-за рубежа были ужесточены. Теперь россияне должны в течение пяти дней сделать два теста на коронавирус. При этом между первым и вторым тестированием должно пройти не менее суток. Это же правило распространяется и на тех, кто прошел курс вакцинации.