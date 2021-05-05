Москвичей оштрафовали на 15,5 млн рублей после заграницы

Подсчитано, что доля тех, кто по тем или иным причинам не предоставляет справку о прохождении ПЦР-теста в течение трех дней, составляет 2%. С 1 августа 2020 года нарушителям было отправлено 5420 уведомлений о явке для составления протокола, часть из них направлена в районные суды.