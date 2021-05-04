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Хуснуллин ожидает, что в июле в Азовском море начнут бурение для обеспечения Крыма водой

ТАСС
35 минут назад
Бурение скважин в Азовском море для обеспечения Крыма пресной водой рассчитывают начать в июле, сообщил журналистам в Севастополе вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
В Азовском море начнут бурение для снабжения Крыма водой
Фото: Морская спасательная службаМорская спасательная служба
"Полным ходом исследуем, мы пробурились на косе, воду нашли, техническая вода точно может быть. Зашли два судна. Думаю, что в июле зайдем к бурению скважин", - сказал он журналистам.
Хуснуллин уточнил, что при этом пока сохраняется "вопрос, в каком объеме [запасы воды], хватит ли ее так, чтобы весь полуостров обеспечить". "Пока качество на верхнем пределе по солености, но как техническая вода может быть [использована]", - добавил вице-премьер.
Ранее власти Крыма сообщали, что потенциал водоносных слоев под дном Азовского моря изучается. Планируется, что они станут еще одним источником для снабжения полуострова, где из-за засухи последних лет сложился дефицит пресной воды. По информации вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, разведка Азовского моря для определения подводного бассейна пресной воды и возможности ее применения для бытовых нужд сейчас ведет одна из ведущих компаний России.
Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.
Общество,Марат Хуснуллин,Владимир Путин,Правительство РФ,
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