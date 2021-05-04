В Азовском море начнут бурение для снабжения Крыма водой

Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ
направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента Владимира Путина
, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.