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81-летняя Лариса Голубкина госпитализирована в Москве

Teleprogramma.proиещё 1
34 минуты назад
Лариса Голубкина является народной артисткой РСФСР. Она играет в театре, а также имеет в своей копилке десятки ролей в кино. Прославил ее фильм Эльдара Рязанова «Гусарская баллада».
Ларису Голубкину госпитализировали в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Потом актриса продемонстрировала свое мастерство в фильмах «Дайте жалобную книгу», «Сказка о царе Салтане». Не так давно она отметила свое 81-летие. Как оказалось, у артистки есть проблемы со здоровьем. 4 мая появилась информация о ее госпитализации.
Отмечается, что Лариса Ивановна соблюдала карантин. Но, по всей видимости, актриса не только заболела, но и получила травму. Журналистам удалось связаться с актрисой.
«Я сейчас в больницу лежу, у меня затянулось все, сначала этот коронавирус, а потом я ногу ломала », — поделилась она с «ФАН».
Раскрывать подробности своего самочувствия звезда кино не стала. Напомним, что она была женой Андрея Миронова. Знаменитого актера не стало в 1987 году. От режиссера и сценариста Николая Щербинского-Арсеньева Голубкина родила дочку Марию. Девушка пошла по стопам мамы и стала актрисой.
Добавим, что в прошлом году Лариса Ивановна тоже была госпитализирована. Тогда она сломала шейку бедра во время репетиции в Театре Российской армии.
Общество,Лариса Голубкина,Андрей Миронов,Эльдар Рязанов,Москва,
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