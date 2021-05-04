В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Сын усомнился в смерти Багдасарова от коронавируса

Мария Иванова
42 минуты назад
Сына дрессировщика Михаила Багдасарова Артура удивили новости о COVID-19, якобы ставшем причиной смерти отца. Об этом сообщает телеканал «360».
Как писал «Рамблер», народный артист РФ, дрессировщик тигров Михаил Багдасаров скончался 3 мая на 76-м году жизни. В Росгосцирке сообщили, что причиной смерти артиста стал коронавирус.
Однако Багдасаров-младший рассказал, что в последнюю неделю его отец лечился от бронхита и смерти «ничто не предвещало».
«[Коронавируса у него] не было. Его забрали с бронхитом неделю назад где-то. [До этого] не болел, ничего у него не было. Абсолютно здоровый человек», - подчеркнул он.
По его словам, недавно дрессировщик был на гастролях в Кисловодске и отлично себя чувствовал. Багдасаров-младший отметил, что семье пока не сообщили диагноз отца.
Общество,Видео,Михаил Багдасаров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители