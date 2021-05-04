Сын усомнился в смерти Багдасарова от коронавируса

Сына дрессировщика Михаила Багдасарова Артура удивили новости о COVID-19, якобы ставшем причиной смерти отца. Об этом сообщает телеканал «360».

Как писал «Рамблер», народный артист РФ, дрессировщик тигров Михаил Багдасаров скончался 3 мая на 76-м году жизни. В Росгосцирке сообщили, что причиной смерти артиста стал коронавирус.

Однако Багдасаров-младший рассказал, что в последнюю неделю его отец лечился от бронхита и смерти «ничто не предвещало».

«[Коронавируса у него] не было. Его забрали с бронхитом неделю назад где-то. [До этого] не болел, ничего у него не было. Абсолютно здоровый человек», - подчеркнул он.