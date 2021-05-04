Абхазии скончался 40-летний YouTube-блогер Виталий Выграновский, ради эксперимента объявивший 40-дневную голодовку. Об этом сообщает НТВ.

Выграновский отказался от еды еще в марте в Москве. На десятый день эксперимента столица начала его раздражать и он уехал в Абхазию. На 20-й день блогер пожаловался, что у него больше нет сил на физическую активность.

На 35-й день Выграновский заявил, что находится в предсмертном состоянии. По предварительным данным, как минимум часть голодовки была «сухой» (и без еды, и без воды).

Как писал «Рамблер», на прошлой неделе российский блогер погиб на съемках нового ролика для TikTok.