В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Российский блогер умер после 40 дней без еды

Мария Иванова
25 минут назад
В Абхазии скончался 40-летний YouTube-блогер Виталий Выграновский, ради эксперимента объявивший 40-дневную голодовку. Об этом сообщает НТВ.
Выграновский отказался от еды еще в марте в Москве. На десятый день эксперимента столица начала его раздражать и он уехал в Абхазию. На 20-й день блогер пожаловался, что у него больше нет сил на физическую активность.
На 35-й день Выграновский заявил, что находится в предсмертном состоянии. По предварительным данным, как минимум часть голодовки была «сухой» (и без еды, и без воды).
Как писал «Рамблер», на прошлой неделе российский блогер погиб на съемках нового ролика для TikTok.
23-летний Степан Морков из Балашихи планировал показать трюк. Он забрался на гору из рулонов туалетной бумаги, а его приятель протаранил ее на машине. Морков хотел эффектно спрыгнуть на землю, но зацепился за авто, получил серьезные травмы и скончался на месте. Его друга задержали и отпустили под подписку о невыезде.
Общество,Видео,Абхазия,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители