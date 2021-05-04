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Сын Багдасарова назвал возможную причину смерти дрессировщика

РИА "ФедералПресс"иещё 1
21 минуту назад
Сын скончавшегося дрессировщика Михаила Багдасарова заявил, что у его отца не было серьезных проблем со здоровьем. Об этом он рассказал во время общения с журналистами.
«Не болел, ничего у него не было. Абсолютно здоровый человек. Не было такого, чтобы он долго болел, или еще чего-то. Буквально недавно мы были на гастролях в Кисловодске, он приезжал, и мы открывали звезду перед цирком», – заявил родственник дрессировщика.
Он также подчеркнул, что не знает точной информации о диагнозе «коронавирус». После госпитализации дрессировщика сразу положили в реанимацию, где он провел все время. Семье не сообщали о диагнозах.
Сын Багдасарова также рассказал, что за неделю до смерти его отца госпитализировали с бронхитом, передает телеканал 360.
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