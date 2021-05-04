Сын скончавшегося дрессировщика Михаила Багдасарова заявил, что у его отца не было серьезных проблем со здоровьем. Об этом он рассказал во время общения с журналистами.

«Не болел, ничего у него не было. Абсолютно здоровый человек. Не было такого, чтобы он долго болел, или еще чего-то. Буквально недавно мы были на гастролях в Кисловодске, он приезжал, и мы открывали звезду перед цирком», – заявил родственник дрессировщика.

Он также подчеркнул, что не знает точной информации о диагнозе «коронавирус». После госпитализации дрессировщика сразу положили в реанимацию, где он провел все время. Семье не сообщали о диагнозах.