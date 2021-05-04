Умер народный артист России Михаил Багдасаров

Народный артист РФ, дрессировщик Михаил Багдасаров скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщает
РИА Новости со ссылкой на представителей Росгосцирка.
Фото: РосгосциркРосгосцирк
По словам коллег, причиной смерти Багдасаров стал COVID-19.
Дрессировщик родился в 1945 году в Баку, с 1973 года он выступал в цирке с собственной программой. Багдасаров дрессировал хищных животных и создал «Тигры-шоу», в котором участвовали 18 уссурийских тигров.
Как писал «Рамблер», в марте 2021 года скончался народный артист РСФСР, дрессировщик львов Борис Бирюков. Ему было 84 года.
Бирюков был цирковым артистом в шестом поколении, его предки - цирковая династия Танти, корни которой уходят в XVIII век. В 1996 года он стал директором Воронежского государственного цирка имени Дурова и возглавлял его 20 лет.