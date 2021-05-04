Умер народный артист России Михаил Багдасаров

Народный артист РФ, дрессировщик Михаил Багдасаров скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Росгосцирка.

Фото: Росгосцирк Росгосцирк

По словам коллег, причиной смерти Багдасаров стал COVID-19.

Дрессировщик родился в 1945 году в Баку, с 1973 года он выступал в цирке с собственной программой. Багдасаров дрессировал хищных животных и создал «Тигры-шоу», в котором участвовали 18 уссурийских тигров.

Как писал «Рамблер», в марте 2021 года скончался народный артист РСФСР, дрессировщик львов Борис Бирюков. Ему было 84 года.