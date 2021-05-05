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В России выявили 7 975 случаев заражения коронавирусом за сутки

ТАССиещё 6
50 минут назад
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 975, до 4 847 489. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
7 975 новых случаев COVID-19 выявили в России
Фото: ТАССТАСС
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,16%.
Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе и Чукотском автономном округе (по 0%), в Республике Алтай и Еврейской автономной области (по 0,02%), в Республике Тыва (0,03%).
В частности, за сутки было выявлено 711 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 601 - в Московской области, 209 - в Ростовской области, 146 - в Воронежской области, 128 - в Иркутской области.
В настоящее время в России продолжают лечение 271 044 человека.

Число выздоровевших и умерших

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 7 506. Всего уже выздоровели 4 464 550 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 360 против 337 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 111 895 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,31%, следует из данных штаба.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 432, до 1 105 835. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,22%. Днем ранее было выявлено 2 050 случаев.
За сутки в Москве зарегистрировали 56 смертей из-за коронавируса, их общее число составило 18 603, следует из сообщения штаба.
Общество,Республика Алтай,Еврейская Автономная Область,Чукотский Автономный Округ,Ненецкий Автономный Округ,Республика Тыва,Санкт-Петербург,Россия,
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