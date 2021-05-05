7 975 новых случаев COVID-19 выявили в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 975, до 4 847 489. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,16%.

В частности, за сутки было выявлено 711 случаев заражения в Санкт-Петербурге , 601 - в Московской области, 209 - в Ростовской области, 146 - в Воронежской области, 128 - в Иркутской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 271 044 человека.

Число выздоровевших и умерших

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 7 506. Всего уже выздоровели 4 464 550 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 360 против 337 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 111 895 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,31%, следует из данных штаба.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 432, до 1 105 835. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,22%. Днем ранее было выявлено 2 050 случаев.