Отели Крыма начали закрывать продажи на лето

Борис Зелинский. Крымские отели начали закрывать бронирование мест на летний сезон из-за уже имеющейся высокой загрузки всех мест отдыха, сообщил ТАСС руководитель крымского отделения Российского союза туриндустрии

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"В зависимости от объекта высокий уровень бронирования [в] Большой Ялте, где-то уже до 80-90%, а на некоторых уже даже объявлен стоп. Следом идет Большая Алушта - тоже южный берег Крыма, высокий уровень бронирований - до 70-80% загрузка, менее популярные - по 60%", - сказал Зелинский.

Он отметил, что повышенный спрос наблюдается и на курортах западного и восточного побережий Крыма, которые обычно не так востребованы у туристов. "Там уже популярные объекты на летний период заполнены на 60-70%", - уточнил собеседник.

По его прогнозам, всего за год Крым примет 8-9 млн туристов. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал, что с начала года республика уже приняла 1 млн гостей. Министр курортов и туризма Вадим Волченко оценивал турпоток на майские праздники еще в 1 млн человек.

Краснодарский край также ожидает туристического бума. Главный курорт региона - город Сочи - на майские праздники намерен принять до 200 тыс. человек, что на четверть больше показателя такого же периода 2019 года. Всего с мая по сентябрь на фоне ограничения сообщения с Турцией курорт посетят более 4 млн человек. По данным предварительного бронирования, загрузка отелей, гостиниц и санаториев составит 90%, а в ряде самых популярных объектов размещение достигнет 100%.

В горах и под землей

Для туристической отрасли Крыма в этом году ключевым станет открытие пещеры Таврида, обнаруженной при строительстве одноименной трассы. На сегодня это самое древнее место обнаружения останков пещерных животных на территории России. В планах создать около пещеры и музей, где будут представлены находки. В Крымском федеральном университете, который занимается объектом, намерены внести в программу "научно-популярный элемент с акцентом на богатую историю и минералогию пещеры".

Планируется, что пещера будет оборудована подсветкой, благодаря которой можно рассмотреть все особенности рельефа, в пещере и на территории комплекса оборудуют дорожки и сделают его доступным для маломобильных граждан.

В Красной поляне - горном кластере Сочи - где уже появились новые пешие экотропы, протяженность одной из которых достигает 15 км, экскурсоводы предлагают прогулки, ориентируясь на запросы туристов.

"Только что была девочка, которая не попала в Стамбул на фестиваль тюльпанов - и как специально в городе очень много тюльпанов цветет, мы любовались ими. А на прошлой неделе были гости, которые отменили поездку в Японию - а у нас начинала цвести сакура, и мы в дендрарий ходили. Некоторых интересует сталинская архитектура, Олимпийское наследие, Красная Поляна, дореволюционный Сочи", - привела в пример индивидуальный гид по Сочи Ирина Сущева.

Вкусно и полезно

Отдельным направлением отдыха в этом году стала реабилитация после перенесенного коронавируса. Преимущество Крыма, как отмечают представители отрасли, в целебном климате полуострова.

Как сообщила заместитель директора по гостеприимству санатория "Саки" Елена Букач, помимо традиционных процедур, в числе которых дыхательные упражнения, пребывание в барокамере, скандинавская ходьба, эта здравница может предложить также лечение местными сакскими грязями, которые из-за своего состава считаются особенно полезными.

"В этом году расширили экскурсионную программу в Евпатории. Например, рассказываем историю города как одной из первых здравниц Крыма, показываем здания, которые по архитектуре сравнимы с Петербургом", - добавила собеседница.

Регионы предлагают и гастрономические диковинки. Если в Крыму и на Кубани это вино, мидии, местные фрукты и овощи, то Ростовская область в этом году объявила о проведении фестиваля "Донская селедка". В мае он будет проходить на нескольких площадках в Ростове-на-Дону, также селедка войдет в специальное сезонное меню многих ростовских ресторанов.

Круизы к лотосовым полям и киноплощадкам

В этом году круизы продолжают пользоваться спросом у туристов, приезжающих на Юг России, и если по Черному морю - от Сочи до Севастополя - курсирует только один лайнер, то на Волге их десятки - только через Волгоград, по данным областной администрации, будут в этом году проходить 30 судов. В прошлом году их было 24, каждое заходило в город до 20 раз за сезон.

Навигацию 18 апреля открыл четырехпалубный теплоход-пансионат " Александр Суворов ". В регионе отмечают, что на Нижней Волге движение пассажирских судов обычно открывалось ближе к началу мая. Однако в этом сезоне туристы больше ездят внутри страны, и компании охотнее предлагают поездки по реке.