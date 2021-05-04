Российский блогер умер после 40-дневного голодания

Российский блогер Виталий Выграновский скончался после 40 дней голодания. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Мужчина утверждал, что намерен продержаться 40 дней без еды и воды. Блогер начал эксперимент в столице в марте. На 10-й день ему стало плохо, его начала раздражать атмосфера города, поэтому он уехал в Абхазию и продолжил голодать.

На 12-й день Выграновский почувствовал полное очищение. Кроме того, блогер похудел и сообщил, что у него нет больше сил на физическую активность.

"Ну как путь прошел? Это была просто игра, которую я принял. Очень интересно. Ушли паразиты, нет тяги к еде. Тело полностью обновилось, каждая клеточка", – уточнил мужчина.