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Российский блогер умер после 40-дневного голодания

Москва24иещё 4
1 час назад
Российский блогер Виталий Выграновский скончался после 40 дней голодания. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Мужчина утверждал, что намерен продержаться 40 дней без еды и воды. Блогер начал эксперимент в столице в марте. На 10-й день ему стало плохо, его начала раздражать атмосфера города, поэтому он уехал в Абхазию и продолжил голодать.
На 12-й день Выграновский почувствовал полное очищение. Кроме того, блогер похудел и сообщил, что у него нет больше сил на физическую активность.
"Ну как путь прошел? Это была просто игра, которую я принял. Очень интересно. Ушли паразиты, нет тяги к еде. Тело полностью обновилось, каждая клеточка", – уточнил мужчина.
Позднее его знакомые написали в соцсетях, что Выграновский умер на выходе из сухого голодания. В настоящее время точная причина смерти мужчины не уточняется.
Общество,Видео,
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