Умер художник Виктор Шамаев

"Минувшей ночью ушел из жизни известный владимирский художник, заслуженный деятель культуры России, "гроссмейстер акварели", учитель для нескольких поколений талантливой молодежи Виктор Иванович Шамаев. В апреле ему исполнилось 92 года", - написал Сипягин.
"Память о Викторе Шамаеве останется в наших сердцах и в его работах. Как монументалист, Виктор Шамаев украсил несколько общественных зданий города Владимира: планетарий, Владимирский государственный университет, областную и городскую библиотеки, музыкальную школу 2", - добавил Сипягин.