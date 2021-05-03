Умер художник Виктор Шамаев

В числе наград Шамаева - "Знак великого князя Андрея Боголюбского", его вручили художнику в 2019 году за значимый вклад в развитие культуры Владимирской области.

Шамаев родился 4 апреля 1929 года в деревне Михейково Юрьев-Польского района Владимирской области, окончил Рижское художественное училище, Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В. И. Мухиной. После завершения учебы вернулся во Владимирскую область, работал в мастерских регионального отделения Художественного фонда России.