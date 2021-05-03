Умер народный артист России Ефим Каменецкий

В 1969 году Каменецкий дебютировал в кинематографе, где сыграл в общей сложности более 30 ролей. В его фильмографии - роли в картинах и телесериалах "Проводы белых ночей", "Строгая мужская жизнь", "Объяснение в любви", "20 декабря", "Антигона", "Жизнь и приключения четырех друзей", "Петр Первый. Завещание". В документальном фильме "Игра в фантазию" в 2017 году он сыграл самого себя.