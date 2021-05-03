Умер народный артист России Ефим Каменецкий

Более шести десятилетий Каменецкий отдал драматической сцене. Свой профессиональный путь он начал в 1958 году в Пензенском областном драматическом театре имени Анатолия Луначарского, затем работал в Казанском ТЮЗе и Казанском БДТ имени Василия Качалова
, Северо-Осетинском республиканском театре русской драмы, Рижском театре русской драмы, Ленинградском театре имени Ленсовета. С 1987 года и до последних дней жизни он был одним из ведущих актеров Театра имени Веры Комиссаржевской, где сыграл десятки ролей в пьесах классического и современного репертуара.