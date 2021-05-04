Италия проведет "двадцатку" по туризму

Сертификацию вакцинированных в целях возрождения туризма и пути поддержки сектора обсудят представители стран Группы двадцати (G20) в ходе встречи профильных министров. Она состоится во вторник в формате видеоконференции в рамках председательства Италии в "двадцатке".

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Как рассказал корреспонденту ТАСС накануне встречи министр по туризму Италии Массимо Гаравалья, гарантии свободного передвижения - один из центральных пунктов повестки дня заседания наряду с поддержкой сектора. Он уточнил, что в видеоконференции примет участие еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон . "Сертификат вакцинации имеет очень важное значение, и, безусловно, мы будем обсуждать этот механизм", - сказал министр. По его словам, главная задача итальянского председательства - выработать пути обмена всеми необходимыми инструментами для восстановления глобальной индустрии туризма. "Мы убеждены, что свободное передвижение и туризм - основополагающие факторы для всего экономического восстановления", - сказал Гаравалья.

Он выразил надежду, что определенный "паспорт вакцинации" будет введен уже к началу июня, что позволит туристам и болельщикам приехать в Рим на матч-открытие Европейского первенства по футболу. "Надеюсь, что к 11 июня уже будет действовать "пропуск вакцинации", чтобы смогли съехаться туристы в полной безопасности и без необходимости проходить карантин", - сказал министр.

Третий по объемам сектор экономики

"Туризм - важнейший сектор экономики Италии, на который приходится 13% ВВП. Но это важнейшая отрасль и на мировом уровне. Туризм представляет третий по объемам оборотов сектор после химического производства и машиностроения", - отметил министр. Для поддержания национального сектора правительство разработало трехэтапный план. "В первом декрете о поддержке компаний на туризм было выделено 1,7 млрд. В ближайшие дни будет принят новый пакет, и выделенная сумма будет выше. И, наконец, на третьем этапе сектор получит финансирование из фонда по поддержанию туризма", - сказал Гаравалья.

Он пояснил, что такой фонд учрежден в рамках программы по восстановлению и оздоровлению экономики, представленной Еврокомиссии . Для ее осуществления предполагается использовать средства из европейского фонда по восстановлению экономики стран после пандемии. Италии всего обещано 209 млрд из этого общеевропейского фонда. "Занятые в турсекторе смогут получить средства из этого фонда для проведения структурных реформ. Мы также предусмотрели целую серию льгот и скидок", - рассказал министр. Он убежден, что скорость восстановления туризма зависит от быстрого и эффективного старта. "Мы полагаем, что приняли все необходимые меры, чтобы гарантировать этот быстрый старт", - добавил Гаравалья.

По его мнению, благодаря вакцинации туризм больше может избежать в будущем такой драматической остановки. "Пандемия глубинно изменила наши привычки и способы общения. В повседневную жизнь вошли такие новые тенденции как социальная дистанция и персональные средства защиты. И только наше коллективное поведение с уважением всех норм может помочь одолеть вирус", - заключил итальянский министр.

Цифры и потери

Туризм и сектор пассажирских перевозок, главным образом авиа, стали одними из наиболее пострадавших отраслей в результате пандемии. Согласно последним данным ассоциации Confcommercio, доходы сферы услуг в Италии сократились из-за пандемии на 130 млрд. Более 80%, или около 107 млрд, приходится на продажу одежды и обуви, транспорт, а также культуру и гостиничный сектор. В секторе услуг были потеряны 1,5 млн рабочих мест, включая сезонные.