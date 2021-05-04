Италия проведет "двадцатку" по туризму

Как рассказал корреспонденту ТАСС накануне встречи министр по туризму Италии Массимо Гаравалья, гарантии свободного передвижения - один из центральных пунктов повестки дня заседания наряду с поддержкой сектора. Он уточнил, что в видеоконференции примет участие еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон
. "Сертификат вакцинации имеет очень важное значение, и, безусловно, мы будем обсуждать этот механизм", - сказал министр. По его словам, главная задача итальянского председательства - выработать пути обмена всеми необходимыми инструментами для восстановления глобальной индустрии туризма. "Мы убеждены, что свободное передвижение и туризм - основополагающие факторы для всего экономического восстановления", - сказал Гаравалья.