Названы профессии, которые могут исчезнуть в ближайшем будущем

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По мнению эксперта, под угрозой окажутся массовые профессии, такие как водитель, так как во многих странах уже тестируют системы автопилотов. Речь идет о водителях поездов метрополитена, тепловозов, электровозов, трамваев, автобусов и троллейбусов.

Сафонов рекомендовал представителям этой профессии уже сейчас думать, чем еще они могут зарабатывать на жизнь, если место водителя займет электроника.

Специалист также обратил внимание на пилотирование техники. Если раньше экипаж воздушного судна состоял из пяти человек, то сейчас достаточно двух, которые нажимают на кнопки. А в ближайшее время мы увидим, что самолет может пилотировать и один человек, считает Сафонов.

По его прогнозам, многие классические профессии ждет если не исчезновение, то серьезная эволюция. В частности, профессия бухгалтера останется, но будет приобретать все более заметную роль аудитора, консультанта по налогам, сказал Сафонов. Однако никакая компьютерная программа не заменит бухгалтера, так как финансы - это очень личное, отметил Сафонов.

В новых реалиях любой специалист, если хочет остаться компетентным и конкурентоспособным на рынке, должен обучаться новым компетенциям, сказал эксперт. Меньше всего это коснется врачей и учителей, добавил он.