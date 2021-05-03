В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Названы профессии, которые могут исчезнуть в ближайшем будущем

Ювелина Бернст
1 час назад
Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов спрогнозировал, какие профессии могут исчезнуть в ближайшие десять лет, пишет "Российская газета".
Названы профессии, которые могут исчезнуть в ближайшем будущем
Фото: ТАССТАСС
По мнению эксперта, под угрозой окажутся массовые профессии, такие как водитель, так как во многих странах уже тестируют системы автопилотов. Речь идет о водителях поездов метрополитена, тепловозов, электровозов, трамваев, автобусов и троллейбусов.
Сафонов рекомендовал представителям этой профессии уже сейчас думать, чем еще они могут зарабатывать на жизнь, если место водителя займет электроника.
Специалист также обратил внимание на пилотирование техники. Если раньше экипаж воздушного судна состоял из пяти человек, то сейчас достаточно двух, которые нажимают на кнопки. А в ближайшее время мы увидим, что самолет может пилотировать и один человек, считает Сафонов.
По его прогнозам, многие классические профессии ждет если не исчезновение, то серьезная эволюция. В частности, профессия бухгалтера останется, но будет приобретать все более заметную роль аудитора, консультанта по налогам, сказал Сафонов. Однако никакая компьютерная программа не заменит бухгалтера, так как финансы - это очень личное, отметил Сафонов.
В новых реалиях любой специалист, если хочет остаться компетентным и конкурентоспособным на рынке, должен обучаться новым компетенциям, сказал эксперт. Меньше всего это коснется врачей и учителей, добавил он.
Ранее «Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и выяснил, реально ли получить обещанные работодателем деньги.
Общество,Александр Сафонов,Финансовый университет,"Российская газета",
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители