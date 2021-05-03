Запасы воды в хранилищах Крыма значительно увеличились

При этом отмечается, что общий запас воды остается меньше на почти девять миллионов кубометров, чем на начало мая в 2020 году.

Симферополь с 24 апреля переведен на новый график подачи холодной воды, она стала подаваться населению с 06:00 до 0:00 ежедневно. Ранее воду подавали всего шесть часов в сутки. Горячую воду, которую отключили в Симферополе еще в августе 2020 года, вновь начали подавать в дома с 1 мая. Ялта перешла с подачи воды по графику на полностью дневное водоснабжение, а с июля вода будет подаваться круглосуточно минимум до октября.