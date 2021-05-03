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В Крыму рассказали о существенном пополнении водохранилищ в апреле

BFM.RUиещё 1
1 час назад
В крымских водохранилищах за апрель наблюдался существенный приток воды. Суммарный объем был на 24 миллиона кубометров больше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на крымских гидрологов.
Запасы воды в хранилищах Крыма значительно увеличились
Фото: ТАССТАСС
«К началу мая общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 85,8 миллиона кубометров, что на 24,4 миллиона кубометров больше, чем месяц назад», — говорится в сообщении крымского гидрометцентра по итогам наблюдений за реками в апреле.
При этом отмечается, что общий запас воды остается меньше на почти девять миллионов кубометров, чем на начало мая в 2020 году.
Приток за месяц в водохранилища составил: Белогорское — 7,8 миллиона кубометров, Симферопольское — 1,78, Счастливое — 3,88, Партизанское — 3,6, Чернореченское — 10,5, уточнили в гидрометцентре.
Симферополь с 24 апреля переведен на новый график подачи холодной воды, она стала подаваться населению с 06:00 до 0:00 ежедневно. Ранее воду подавали всего шесть часов в сутки. Горячую воду, которую отключили в Симферополе еще в августе 2020 года, вновь начали подавать в дома с 1 мая. Ялта перешла с подачи воды по графику на полностью дневное водоснабжение, а с июля вода будет подаваться круглосуточно минимум до октября.
Общество,Законопроекты,Крым наш,Республика Крым,
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