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Россиянин выиграл в лотерею почти 3 млн руб.

Свободная пресса
32 минуты назад
Житель Ижевска выиграл в лотерею «Спортлото» почти 3 млн. руб.
Россиянин выиграл в лотерею почти 3 млн рублей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По информации местных СМИ, которые ссылаются на пресс-службу компании, в тираже который состоялся 29 апреля, счастливчик угадал все пять чисел в первом поле билета.
Таким образом, его выигрыш составил 2,8 млн руб. При этом пока победитель лотереи за выигрышем не обращался.
Ранее сообщалось, что уже несколько месяцев россиянин, выигравший в лотерею 334 883 756 рублей, не приходит за своим выигрышем. Компания «Столото» ищет счастливчика.
«В декабре 2020 года житель Твери выиграл в 2684-м тираже «Спортолото «4 из 20» 334 миллиона 883 тысячи 756 рублей. С момента розыгрыша прошло несколько месяцев, однако мультимиллионер до сих пор не обратился за выигрышем», — говорится в заявлении компании.
О миллионере известно лишь то, что билет он приобрёл в Твери, в отделении «Почты России» по адресу улица Фрунзе, дом 20.
Общество,Столото,Почта России,Ижевск,
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