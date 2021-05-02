Россиянин выиграл в лотерею почти 3 млн рублей

Житель Ижевска выиграл в лотерею «Спортлото» почти 3 млн. руб.

По информации местных СМИ, которые ссылаются на пресс-службу компании, в тираже который состоялся 29 апреля, счастливчик угадал все пять чисел в первом поле билета.

Таким образом, его выигрыш составил 2,8 млн руб. При этом пока победитель лотереи за выигрышем не обращался.

Ранее сообщалось, что уже несколько месяцев россиянин, выигравший в лотерею 334 883 756 рублей, не приходит за своим выигрышем. Компания «Столото» ищет счастливчика.

«В декабре 2020 года житель Твери выиграл в 2684-м тираже «Спортолото «4 из 20» 334 миллиона 883 тысячи 756 рублей. С момента розыгрыша прошло несколько месяцев, однако мультимиллионер до сих пор не обратился за выигрышем», — говорится в заявлении компании.