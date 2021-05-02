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Голикова объяснила, зачем привитым от COVID-19 сдавать ПЦР

Ювелина Бернст
39 минут назад
Вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия 1" пояснила, почему вакцинированным от коронавируса необходимо сдавать тесты на COVID-19 по возвращении из-за границы.
Голикова объяснила, зачем привитым от COVID-19 сдавать ПЦР
Фото: ТАССТАСС
"Вакцина, ПЦР-тестирования, соотношение с наличием антител у переболевших — сейчас смотрим весь этот арсенал, чтобы наши документы как-то упростить для граждан", - сказала Голикова.
Она призвала граждан пока не пренебрегать ПЦР-тестированием, поскольку у специалистов еще не накоплено должного объема информации, чтобы «мы могли ч
етко сказать, что если ты вакцинировался, ты абсолютно ни для кого не опасен».
В России на сегодняшний день зарегистрировано более 4,8 миллионов случаев заражения COVID-19. За последние сутки выявлено 8697 заболевших.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что ситуации с коронавирусом в России остается напряженной.
Общество,Михаил Мурашко,Татьяна Голикова,Минздрав РФ,
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