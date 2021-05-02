Голикова объяснила, зачем привитым от COVID-19 сдавать ПЦР

Вице-премьер Татьяна Голикова эфире телеканала "Россия 1" пояснила, почему вакцинированным от коронавируса необходимо сдавать тесты на COVID-19 по возвращении из-за границы.

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"Вакцина, ПЦР-тестирования, соотношение с наличием антител у переболевших — сейчас смотрим весь этот арсенал, чтобы наши документы как-то упростить для граждан", - сказала Голикова.

Она призвала граждан пока не пренебрегать ПЦР-тестированием, поскольку у специалистов еще не накоплено должного объема информации, чтобы «мы могли ч

етко сказать, что если ты вакцинировался, ты абсолютно ни для кого не опасен».