Эксперты: Силовики нашли новый способ контроля россиян

Эксперты заявили, что новая антимошенническая база МВД позволит собирать данные о россиянах. Полученная информация может быть использована в корыстных целях нечистоплотными служащими. Так считает президент консорциума «Инфорус», эксперт в области кибербезопасности Андрей Масалович . Его цитирует URA.RU.

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«Создаваемая база поможет в раскрытии преступлений, это шаг в правильном направлении. Разумеется, как и в случае любой базы, параллельно с поставленными задачами она будет использоваться для профилирования поведения пользователей, анализа и сбора дополнительной информации», - сказал эксперт.

Он полагает, что база будет хорошо защищена, но утечки произойдут не по причине взлома взлома, а из-за недобросовестных сотрудников, которые могут использовать доступ в корыстных целях.

«Они могут отвечать на частные запросы и в последующем использовать полученные данные», — сказал Масалович.

Специалист по IT-безопасности, хакер Дмитрий Артимович и вовсе полагает, что создание такой базы бесполезно для россиян.

«Не очень понятно, что принципиально новое делает ведомство. Когда мошенники звонят, они подменяют свой номер на номер официальной организации — например, банка, поэтому база не сработает», - отметил Артимович.

По его словам, у мобильных операторов уже есть услуга «Антиспам», и она гораздо удобнее. Артимович предложил МВД «не приложение делать, а работать с мобильными операторами».

В МВД пока не комментировали опасения экспертов.