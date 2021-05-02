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Эксперты: Силовики нашли новый способ контроля россиян

Майк Габриелян
13 минут назад
Эксперты заявили, что новая антимошенническая база МВД позволит собирать данные о россиянах. Полученная информация может быть использована в корыстных целях нечистоплотными служащими. Так считает президент консорциума «Инфорус», эксперт в области кибербезопасности Андрей Масалович. Его цитирует URA.RU.
Эксперты: Силовики нашли новый способ контроля россиян
Фото: ТАССТАСС
«Создаваемая база поможет в раскрытии преступлений, это шаг в правильном направлении. Разумеется, как и в случае любой базы, параллельно с поставленными задачами она будет использоваться для профилирования поведения пользователей, анализа и сбора дополнительной информации», - сказал эксперт.
Он полагает, что база будет хорошо защищена, но утечки произойдут не по причине взлома взлома, а из-за недобросовестных сотрудников, которые могут использовать доступ в корыстных целях.
«Они могут отвечать на частные запросы и в последующем использовать полученные данные», — сказал Масалович.
Специалист по IT-безопасности, хакер Дмитрий Артимович и вовсе полагает, что создание такой базы бесполезно для россиян.
«Не очень понятно, что принципиально новое делает ведомство. Когда мошенники звонят, они подменяют свой номер на номер официальной организации — например, банка, поэтому база не сработает», - отметил Артимович.
По его словам, у мобильных операторов уже есть услуга «Антиспам», и она гораздо удобнее. Артимович предложил МВД «не приложение делать, а работать с мобильными операторами».
В МВД пока не комментировали опасения экспертов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что МВД создает сервис «Антимошенник». Он будет предупреждать граждан о звонках и сообщениях аферистов с номеров, с которых уже были совершены противоправные действия. В приложении будет «белый список», куда пользователь сам может добавить безопасные номера.
Общество,Андрей Масалович,МВД,РИА Ura.ru,
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