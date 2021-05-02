«Аэрофлот» отменил полеты в Эстонию

«Уведомляем вас, что в связи с отсутствием разрешения на выполнение полетов ваш рейс отменен. За дополнительной информацией, пожалуйста, обратитесь в контакт-центр. Приносим свои извинения за причиненные неудобства», – проинформировал перевозчик.
Кроме того, в системе бронирования национальной авиакомпании исчезли все рейсы по направлению на май, июнь и более поздние даты. Никаких подробностей об условиях возврата билетов или их переноса на другие даты «Аэрофлот» не сообщил.
Ранее авиакомпания анонсировала полетную программу в Таллин, которая должна была выполняться с периодичностью раз в неделю по воскресеньям. Минимальная стоимость авиабилета составляла около 17 тыс. руб. с тарифом с багажом.
Отметим, на сегодняшний день въезд в Эстонию разрешен ее гражданам, а также лицам, имеющим вид на жительство.