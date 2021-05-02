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МВД нашло способ навсегда избавить россиян от телефонных мошенников

Майк Габриелян
1 час назад
МВД России разместит свой сервис на американских платформах Google и Apple. Сервис назвали «Антимошенник». Он будет предупреждать граждан о звонках аферистов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.
МВД нашло способ навсегда избавиться от телефонных мошенников
Фото: ТАССТАСС
«Срок окончания опытно-конструкторской работы - 25 декабря 2021 года», - сказали в МВД.
Контракт с разработчиком был заключен весной. Проект оценили в 45 млн рублей.
Модуль «Антимошенник» планируется внедрить в мобильное приложение МВД. Оно будет оповещать пользователя о том, что ему звонят или пишут СМС с номера, обладатель которого ранее совершал противоправные действия. Такой звонок можно будет заблокировать. Также в приложении появится «Белый список», куда пользователь сможет добавить надежные номера.
Отметим, что уже сейчас приложение МВД России, в которое планируют внедрить новый сервис, размещено в американских магазинах мобильных приложений AppStore и Google Play.
Невзирая на то, что компании Apple и Google работают по законам США и в любой момент могут заблокировать доступ к своим магазинам российским пользователям по команде из Вашингтона.
Ранее американцы лишили своего магазина китайскую компанию Хуавей. Некоторые эксперты считают, что России необходим свой магазин приложений на случай очередных рестрикций против страны.
Ранее «Рамблер» сообщал, что МВД опровергло сообщения о добавлении возможности доступа к контактам мобильных телефонов через приложение «Антимошенник».
Общество,Google,Apple,МВД,ИТАР-ТАСС,
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