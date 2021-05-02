МВД нашло способ навсегда избавиться от телефонных мошенников

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«Срок окончания опытно-конструкторской работы - 25 декабря 2021 года», - сказали в МВД.

Контракт с разработчиком был заключен весной. Проект оценили в 45 млн рублей.

Модуль «Антимошенник» планируется внедрить в мобильное приложение МВД. Оно будет оповещать пользователя о том, что ему звонят или пишут СМС с номера, обладатель которого ранее совершал противоправные действия. Такой звонок можно будет заблокировать. Также в приложении появится «Белый список», куда пользователь сможет добавить надежные номера.

Отметим, что уже сейчас приложение МВД России, в которое планируют внедрить новый сервис, размещено в американских магазинах мобильных приложений AppStore и Google Play.

Невзирая на то, что компании Apple и Google работают по законам США и в любой момент могут заблокировать доступ к своим магазинам российским пользователям по команде из Вашингтона.

Ранее американцы лишили своего магазина китайскую компанию Хуавей. Некоторые эксперты считают, что России необходим свой магазин приложений на случай очередных рестрикций против страны.