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Россиянин собрался подавать в суд на доктора Мясникова

Lenta.ru
13 минут назад
Житель города Обнинск Калужской области собрался подавать в суд на кардиолога и телеведущего Александра Мясникова, более известного как доктор Мясников. По словам россиянина, врач причинил его семье материальный ущерб, передает портал Obninsk.name.
Россиянин подаст в суд на доктора Мясникова
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как пояснил мужчина, в одном из эфиров ведущий рассуждал о вреде бытовой техники: микроволновок, электрических чайников и фенов.
«На этой неделе прихожу домой и узнаю, что бабушка выбросила фен жены, электрочайник и микроволновку», — рассказал россиянин, добавив, что бабушка рассказала ему об услышанном в эфире.
Адвокат в комментарии изданию отметил, что иск мужчины о взыскании ущерба может быть удовлетворен.
Ранее эколог-эксперт Антон Ястребцев объяснил, что популярное мнение о том, что в СВЧ-печи продукт подвергается воздействию облучения, является лишь мифом. По его словам, внутри печи вырабатывается электромагнитное излучение высокой частоты, которое не оставляет никаких следов на пище.
Общество,Шоу-бизнес,Александр Мясников,Калужская Область,Обнинск,
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