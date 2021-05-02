В храме Христа Спасителя началась пасхальная служба

Богослужение в Пасху начинается примерно за полчаса до полуночи. В начале совершается пасхальная полунощница. В полночь начинается крестный ход вокруг храма, который завершается возглашением «Христос воскресе!». После этого двери открываются, и Крестный ход входит в храм. Затем совершается короткое богослужение — пасхальная заутреня, на которой постоянно совершается каждение и возгласы «Христос воскресе!» и ответ всего народа «Воистину воскресе!». По окончании заутрени совершается божественная литургия.