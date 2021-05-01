Российскую чиновницу уволили после скандального поста о «сброде»

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В январе этого года Максименко призвала подписчиков в инстаграме не тратить энергию впустую «на энергетических вампиров, негативные мысли, токсичных людей и прочий сброд».

После этого поднялся скандал, и чиновница заменила выражение «прочий сброд» на «и прочие отрицательные эмоции».

Официально причина увольнения Максименко не сообщается. Однако главной причиной считается выговор от губернатора. Солодов объявил его Максименко, когда против её подчиненного возбудили уголовное дело по факту присвоения денежных средств.

Максименко на посту главы министерства туризма сменил бизнесмен Владимир Русанов