Комаровский разнёс политиков Украины за отключения света

Пока в харьковских больницах есть проблемы с кислородом, в городе не должно быть никаких профилактик электросетей. Такую просьбу он высказал с трибуны горсовета.

Он также призвал политиков и первых лиц города не позорить Харьков и не вакцинироваться препаратом Pfizer, который Украина получила от богатых стран для защиты от коронавируса самых уязвимых слоёв населения. Комаровский заявил, что не хочет краснеть, когда грянет скандал из-за того, что кто-то из политиков похвастался в соцсетях тем, что привился бесплатной вакциной, выделенной для нуждающихся рядовых украинцев.