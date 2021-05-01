Комаровский разнёс политиков Украины за отключения света

Он также призвал политиков и первых лиц города не позорить Харьков и не вакцинироваться препаратом Pfizer, который Украина получила от богатых стран для защиты от коронавируса самых уязвимых слоёв населения. Комаровский заявил, что не хочет краснеть, когда грянет скандал из-за того, что кто-то из политиков похвастался в соцсетях тем, что привился бесплатной вакциной, выделенной для нуждающихся рядовых украинцев.
Отмечается, что они используют технологию матричной РНК (мРНК), которая ранее никогда не применялась на людях. Такую же технологию использует и Moderna, писал NEWS.ru.