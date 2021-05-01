Пашаев организовал Кобру участие в «Пусть говорят»

Экс-адвокат актера Михаила Ефремова Эльдар Пашаев подтвердил на допросе в суде, что организовал свидетелю Александру Кобцу участие в программе «Пусть говорят» на Первом канале. Об этом сообщает корреспондент NEWS.ru из зала суда, где сейчас в отношении последнего рассматривается дело о лжесвидетельстве.
«Я организовал участие Кобеца в программе «Пусть говорят» на Первом канале. И не то чтобы организовал, журналисты очень просили меня «Вы можете пригласить его?». И опять я все расходы взял на себя», - заявил Пашаев.
Также экс-адвокат сказал, что готов пройти полиграф.
В апреле МВД передало в Пресненский суд Москвы уголовные дела Андрея Гаева, Александра Кобеца и Левана Бадасяна. Их обвиняют в даче ложных показаний по делу Ефремова. Все трое утверждали, что в момент аварии Ефремов был на пассажирском сиденье.
Сам осуждённый актёр в ходе расследования дела о лжесвидетельстве на его процессе рассказывал, что Пашаев предлагал «купить свидетелей» для суда. При этом защитник якобы взял с Ефремова по 1,5 млн рублей за каждого лжесвидетеля, а на руки те получили лишь по 300 тысяч.
Сам Пашаев настаивает на своей невиновности. Он заявлял, что предупреждал свидетелей об уголовной ответственности за лжесвидетельство.
Ранее адвокат Ефремова рассказал о самочувствии артиста. Как сообщал «Рамблер», актер выглядит помолодевшим. Ухудшения здоровья у Ефремова не наблюдается.