Пашаев организовал Кобру участие в «Пусть говорят»

Сам осуждённый актёр в ходе расследования дела о лжесвидетельстве на его процессе рассказывал, что Пашаев предлагал «купить свидетелей» для суда. При этом защитник якобы взял с Ефремова по 1,5 млн рублей за каждого лжесвидетеля, а на руки те получили лишь по 300 тысяч.