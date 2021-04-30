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Лариса Лужина после откровений Прокловой рассказала о домогательствах

Газета.Ru
52 минуты назад
Народная артистка РСФСР Лариса Лужина в интервью изданию "Собеседник" рассказала о домогательствах. Так 82-летняя звезда фильма "Вертикаль" отреагировала на откровения актрисы Прокловой о том, что в подростковом возрасте ее домогался известный актер.
Еще одна актриса рассказала о домогательствах
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Елена Проклова дает совет мамочкам, чтобы они оберегали дочерей. А как их оберегать? Ты что, за подол будешь держать девушку, ходить за ней по пятам? Что же ее мама не удержала?" - рассуждает Лужина.
По словам Лужиной, в 19 лет ее домогались двое представителей киностудии Горького, которые проводили кастинг артистов для фильма "Две жизни".
"Они пригласили меня на переговоры в гостиницу. Мне тогда было 19 лет. Я прочитала сценарий, мне все понравилось, и тут они мне говорят: мы должны посмотреть на вас без одежды. Там якобы была сцена, где героиня обнаженная купается в ванной", - вспоминает она.
Лужина отметила, что отказалась раздеваться и ушла. Актриса уверена, что сейчас девушки легче соглашаются на такие роли.
"Они потом все равно меня вызвали на пробы. И человек, который меня встретил на вокзале, не помню, кем он представился, прямо мне так и сказал: "Переспишь со мной – будешь играть в этом фильме".
Я отказала, и меня, понятное дело, не утвердили", - сказала она, добавив, что это был единственный подобный инцидент за всю карьеру.
Ранее Проклова отреагировала на травлю после рассказа о домогательствах.
Общество,Лариса Лужина,Елена Проклова,ИД "Собеседник",
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