Бешеные цены за «среднюю паршивость»: почему россияне не любят курорты РФ

Автор DEITA.RU Арье Цваи считает
, что россияне не променяют «турецкий all inclusive на российский «как-то сам разберешься». По его мнению, туристов «по-настоящему пугают» цены на жилье в Сочи
.
Автор отметил, что летом даже номер в сочинском отеле «средней паршивости» обойдется как минимум в три тысячи рублей. Пообедать не удастся дешевле, чем за 350 рублей с человека, а поесть с видом на море будет стоить по меньшей мере 1500 рублей.
«Чтобы окончательно почувствовать себя в отпуске, придется отдать от трех тысяч рублей - в среднем столько стоит дюжина устриц», - отмечает автор.
Цваи добавил, что экскурсии тоже обойдутся недешево. С туристов «вытягивают по рублю за каждый шаг».
По расчетам автора, средний чек, без учета перелета в Сочи и обратно, варьируется от бюджетных 50 до комфортных 130 тысяч рублей за неделю.
«Та же горящая путевка в Турцию обойдется в 300 долларов, а в высокий сезон недельный отпуск в Турции стоит от 800 до 1200 долларов. До 130 тысяч рублей в высокий сезон можно отдать за комфортный отдых в Пхукете», - отметил он.
Ранее «Рамблер» рассказал о способах «развода» россиян в Сочи. «Аргументы и факты» писали
, что купленные на базе специи местные выдают за продукцию собственного изготовления, а «порошковое разведенное пойло» - за домашнее вино.
Другой способ обмана - экскурсии. Многие туристы не знают, что экскурсию выгоднее приобрести у туроператора, чем у уличного гида. Экскурсия на Красную Поляну у туроператора стоит менее двух тысяч рублей, а человек с улицы попросит 500 рублей, не предупредив, что позже придется выложить еще 1700 и отстоять в очереди.