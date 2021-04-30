Бешеные цены за «среднюю паршивость»: почему россияне не любят курорты РФ

Автор DEITA.RU Арье Цваи считает , что россияне не променяют «турецкий all inclusive на российский «как-то сам разберешься». По его мнению, туристов «по-настоящему пугают» цены на жилье в Сочи

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Автор отметил, что летом даже номер в сочинском отеле «средней паршивости» обойдется как минимум в три тысячи рублей. Пообедать не удастся дешевле, чем за 350 рублей с человека, а поесть с видом на море будет стоить по меньшей мере 1500 рублей.

«Чтобы окончательно почувствовать себя в отпуске, придется отдать от трех тысяч рублей - в среднем столько стоит дюжина устриц», - отмечает автор.

Цваи добавил, что экскурсии тоже обойдутся недешево. С туристов «вытягивают по рублю за каждый шаг».

По расчетам автора, средний чек, без учета перелета в Сочи и обратно, варьируется от бюджетных 50 до комфортных 130 тысяч рублей за неделю.

«Та же горящая путевка в Турцию обойдется в 300 долларов, а в высокий сезон недельный отпуск в Турции стоит от 800 до 1200 долларов. До 130 тысяч рублей в высокий сезон можно отдать за комфортный отдых в Пхукете», - отметил он.

Ранее «Рамблер» рассказал о способах «развода» россиян в Сочи. «Аргументы и факты» писали , что купленные на базе специи местные выдают за продукцию собственного изготовления, а «порошковое разведенное пойло» - за домашнее вино.