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«Сочи принял в апреле более 350 тыс. туристов – это рекорд. Впереди обновление знаковых и самых популярных мест отдыха. Мы динамично развиваемся и обеспечиваем высокий уровень сервиса, комфорта и безопасности для сочинцев и гостей города», – написал мэр Сочи в своем Telegram-канале.

Также Койпагородский поделился планами развития города: по его словам, сейчас завершен первый этап разработки программы социально-экономического развития «Новый Сочи», в будущем будут построены и обновлены более 200 объектов. «Развиваем курорт комплексно, сохраняем и приумножаем зеленый каркас, благоустраиваем набережные, пляжи, парки, скверы и другие общественные пространства. Каждый проект будет реализован с учетом мнения горожан, благодарен им за активное участие в вопросах развития Сочи», – отметил мэр.

Апрельские показатели туристического потока в Сочи превысили прогноз на предстоящие праздники: сообщалось, что на майские праздники в городе ожидают до 200 тыс. гостей. За аналогичный период 2019 года Сочи посетили 150 тыс. туристов, передает РИА «Новости».

Туроператоры зафиксировали «запредельный» спрос на отдых в Сочи на майские праздники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов отрасли.

По словам генерального директора Туристической ассоциации регионов России Светланы Ануфриенко, из-за объявления о продлении майских каникул, россияне будут экстренно искать места для отдыха.

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«Спрос запредельный, и те, кто готовы заплатить, поедут в Сочи. Единственное, что может оттолкнуть, — это наплыв народа», — пояснила она.

Также сообщается, что после объявления о продолжительных майских выходных цены на отдых в некоторых отелях Сочи выросли почти в полтора раза.

Кроме того, эксперты ожидают, что за майские праздники Сочи посетят до 200 тысяч туристов. Это на четверть больше, чем в 2020 году.

На майские праздники и лето отмечается высокий спрос на горный Сочи. Турэксперты отмечают, что отдых в горах становится новым трендом. Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Текущему росту турпотока способствует и закрытие Турции и конечно же тот факт, что стоимость в горном кластере Сочи в 2-3 раза ниже, чем в прибрежных отелях. Туристов привлекает возможность отдохнуть в отелях высокого сегмента по привлекательным относительно зимнего сезона ценам, отмечают турэксперты. Позитивные темпы бронирования туров в Красную Поляну на майские праздники фиксируют и в компаниях "Дельфин", Coral Travel, PAC Group, PEGAS Touristik.

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"На период майских праздников в первую очередь бронируют отели высокого сегмента, где есть подогреваемые бассейны и хороший SPA", — отметил Сергей Ромашкин, генеральный директор компании "Дельфин".

"Самые демократичные цены на апартаменты. Стоимость апартаментов на двоих с 1 мая по 6 июня составит 26 тысяч рублей. Самое дорогое предложение на эти даты — проживание в 6-местном пентхаусе с 3 спальнями и гостиной за 380 532 рублей", — сориентировала Булах.

PEGAS Touristik предлагает отдых в более 30 отелях горного кластера.

"Самое экономичное размещение в мае для 2 взрослых гостей без питания на 3 ночи обойдется в 5,5 тысяч рублей, в июле и августе цена не изменится", — сообщают в компании.

По словам Ромашкина, спрос на летнюю Красную Поляну вырос на 27-30% к значениям 2019 года.

"Привлекательные цены на хорошие отели — одна из основных причин высокого спроса в летний сезон на горные курорты Сочи", — объяснил он.

Директор по внутреннему рынку Coral Travel Алена Громова отмечает, что "приоритетное преимущество бронирования в том, что стоимость отелей в горном кластере летом значительно ниже, чем в зимний пиковый сезон и в морском кластере в летний период". Турэксперт добавила, что отдыхать в горах в летний период стало престижно, так как можно сочетать активный отдых с пешими и конными прогулками в горах, горной рыбалкой, трекингом.

Экстремалам будут интересны полеты на парапланах и воздушном шаре, пикники в зоне вечных снегов. Боулинг, ужин в уютных ресторанах или отдых в ночных клубах — все это вечерняя жизнь в Красной Поляне. Учитывая прекрасное сообщение с морским кластером, ежедневно можно отправляться на море.

"Летняя жизнь в горах бьет ключом даже больше, чем зимой, — добавила Булах. — Туристам предлагается масса активностей экологического, экстремального, оздоровительного характера (в том числе бани в горах с панорамным видом), организуются трансферы на собственные пляжи".

Госкорпорация «ВЭБ.РФ», компания «Васта Дискавери» и принадлежащая бизнесмену Владимиру Потанину группа «Интеррос» договорились создать всесезонный горный курорт в Сочи. В проект планируют вложить 80 млрд рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе «ВЭБ.РФ». Новый курорт получит название «Долина Васта». К 2025 году для него планируют создать всю туристическую инфраструктуру. В частности, там должны появиться пансионаты и спа-отели, центр бальнеологии и курортологии, а также 80 км горнолыжных трасс и несколько подъёмников общей протяжённостью 13 км. Создатели проекта планируют, что каждый год курорт будут посещать 1,5 млн туристов.

Роли каждого из участников проекта чётко распределены. Непосредственно реализовывать его будет «Васта Дискавери». Группа «Интеррос» выступит в качестве инвестора курорта, а «ВЭБ.РФ» возьмёт на себя экспертизу проекта и финансовое консультирование.

Строить курорт будут как за счёт собственных средств компаний-участников, так и посредством кредитов. Инженерную и транспортную инфраструктуру при этом планируется возводить за бюджетные деньги. В 2018 году к проекту хотели также привлечь инвесторов из ОАЭ. Об этом говорил занимавший тогда пост министра экономического развития Максим Орешкин

Группа «Интеррос» Владимира Потанина в 2014 году создала горнолыжный курортный комплекс «Роза Хутор» — один из самых популярных сочинских курортов последних лет. Инвестиции в тот проект составили 69 млрд рублей. В частности, в 2013 году «Норникель» сообщил, что вложит в создание горнолыжного курорта $336 млн в обмен на долю в проекте.

Если в Сочи появится «Долина Васта», она станет пятым по счёту курортом местного горнолыжного кластера. Помимо «Розы Хутор» там сейчас работают четыре курорта: «Красная поляна» (бывший «Горки город»), «Газпром Лаура» и «Газпром Альпика». Все они связаны между собой общей инфраструктурой и клиентским сервисом.

Аэропорт Сочи перевез больше всех туристов в Европе в этом году. Об этом сообщает официальный Telegram-канал международных аэропортов Сочи, Краснодара и Анапы «Аэропорты Юга».

Так, авиагавань южного города стала единственным аэропортом в Европе с положительным приростом пассажиропотока в 2021 году. Согласно данным Европейского отделения Международного совета аэропортов, сочинский хаб принял больше пассажиров, чем лондонский Хитроу.

Управляющий директор Международного аэропорта Сочи Сергей Филиппов отметил, что даже в сложных условиях пандемии их коллективу удается максимально обеспечивать комфорт и безопасность пассажиров.

Кроме того, за три месяца 2021 года транспортный узел обслужил на 38 процентов пассажиров больше, чем в прошлом году — почти два миллиона человек.

Также отмечается, что по итогам прошлого года аэропорт Сочи в шестой раз признан лучшим аэропортом Европы по качеству обслуживания пассажиров в своей категории.

Курорты Краснодарского края, являющегося основным туристическим регионом РФ, на предстоящие майские праздники забронированы более чем на 80%. Край планирует принять 600 тыс. отдыхающих, сообщил ТАСС губернатор региона Вениамин Кондратьев в четверг.

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"В этом году курортный сезон на Кубани стартует 1 мая. Мы готовы принять туристов со всей страны, в том числе и тех, кто планировал отдых в Турции. В майские праздники ожидаем 600 тыс. туристов, на этот период уже забронировано 80% гостиничного фонда", - сказал глава региона.

Он отметил, что повышенным спросом в регионе пользуются отели класса люкс, в некоторых гостиницах, имеющих категории 4 и 5 звезд, уже нет свободных номеров, при этом свободные номера средней ценовой категории на курортах Кубани еще имеются.

"Это рынок, и цену диктует спрос. У отельеров и по сегодняшним ценам все продается, это тоже мы должны учитывать. Но ради объективности: курорты Краснодарского края - это не только Сочи и не только пятизвездочные гостиницы. Есть еще и Азовское побережье, Анапа, Туапсе и самая многочисленная категория - это гостиницы категории 2 и 3 звезды, а также отели без звезд. Возможности для отдыха сегодня есть", - сказал Кондратьев.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии коронавируса в регионе был введен мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года.

Власти Краснодарского края не намерены ужесточать ограничительные меры на фоне ожидаемого высокого потока туристов на майские праздники в регион. Отдыхающим не потребуется делать тесты на коронавирус для заселения в отель, также не нужно будет носить маски на пляжах, сообщил Кондратьев.

"Каких-то серьезных ограничений мы вводить не планируем. На улицах ношение масок необязательно. И требовать от туристов маски на пляжах мы точно не будем. Также не будет дополнительных требований при заселении в гостиницы - тестов на коронавирус или сертификата о прививке. За исключением требований отдельных санаториев, которые являются лечебными учреждениями", - сказал глава региона.