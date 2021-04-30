"Это излишне": в АТОР оценили идею выездного сбора

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Илья Уманский заявил радиостанции «Говорит Москва», что эта мера не нужна.

Рамблер

«Подобные инициативы не раз уже поднимались, очень популярная тема. В основном такие мысли возникали как альтернатива курортному сбору, туристическому сбору с путешествующих по нашей стране. На мой взгляд, у нас большое количество нерешённых задач, надо сфокусироваться на них. Сейчас в рамках нацпроекта много запускается инициатив по развитию туризма, деньги на это выделяются, так что мне кажется, что это [введение выездного сбора — прим. ГМ] излишне. И в целом подобные дополнительные сборы не будут восприняты нашими согражданами позитивно. И так достаточно сборов взимается, и дополнительные налоги нам точно не нужны. Надо сфокусироваться на развитии внутреннего туризма, сделать отдых внутри страны популярным, повысить уровень и качество этого отдыха и не пытаться дополнительным рублём бороться с выездом. Турист должен быть свободен в своём выборе, а нам надо постараться, чтобы он свой выбор фокусировал на внутреннем туризме и оставался внутри страны».

Предложение приморского губернатора внесли в список мер поддержки внутреннего туризма, рекомендованных для рассмотрения правительством.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил ввести сбор с выезжающих за рубеж туристов. По его мнению, собранные деньги можно направить на развитие внутреннего туризма. Ежегодно россияне вывозят за рубеж 36 млрд долларов, заявил Олег Кожемяко 29 апреля в ходе презентации нового нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», пишет РБК.

Рамблер

«Сегодня, когда население желает пользоваться услугами внутри страны, необходим значительный поворот и значительное привлечение денежных средств», — пояснил губернатор Приморья.

Хотя правительство пока не рассматривает введение сбора, жители Приморья отреагировали на предложение эмоционально, рассказала корреспондент газеты «Дальневосточные ведомости» Валерия Федоренко.

«Официального подтверждения нет, однако люди уже поверили и сильно возмущены. Если посмотреть на социальные сети Приморья и опросы, все высказывают критическое мнение по поводу «выездного сбора». Дело в том, что 2021 год не предполагает большого оттока денежных средств из РФ, из Приморского края, границы по-прежнему закрыты, единицы ездят в Танзанию, на Мальдивы. Мы в телеграм-канале «Дальневосточных ведомостей» устроили опрос по поводу выездного сбора для желающих отдохнуть за границей. Большая часть читателей (42% проголосовавших) считают, что выездной сбор обязателен для главных патриотов нашей страны, то есть чиновников, олигархов и других. На втором месте вариант о том, что это возмутительно. Люди работают весь год, копят и ничего никому не должны. В меньшинстве вариант о том, что это спорное решение и способно заставить людей обратить внимание на курорты Российской Федерации. За него проголосовали 11 человек. Приморский край — приграничный регион, мы традиционно пользуемся заграничными товарами. Сейчас с падением курса рубля, с увеличением курса юаня меньше людей ездят каждые выходные, но такой отдых им все-таки доступен. Жители Приморского края не будут массово выезжать на курорты Краснодарского края, так как рядом есть более удобные места».

Менеджер турагентства Tesla Travel во Владивостоке Татьяна Усова поставила под сомнение помощь внутреннему туризму от сбора для тех, кто едет за границу:

«Внутренний туризм развивается очень медленно, и я не верю, что это из-за нехватки денег государству. В других странах хватает: у Индии и Кубы намного лучше развит туризм, несмотря на то что есть отставание от России в экономическом плане. В нашей стране туризм плохо развивается в плане отельного фонда, экскурсионного обслуживания. Отечественные туристы не считают отдых в России престижным. У людей заложено в мыслях, что в стране путешествовать не очень, всем хочется летать именно за границу. Если сбор изменит ситуацию с внутренним рынком, с отелями, с условиями, которые предлагаются в России, то хорошо, но я не верю».

По словам туроператора, жители Приморья путешествуют по России и чаще всего выбирают Крым и Сочи, реже — Санкт-Петербург.

Кожемяко уже выступал 20 апреля с предложением ввести «выездной сбор» с граждан при поездках за рубеж на заседании комиссии Госсовета по туризму, физической культуре и спорту. Комиссия включила предложение в список мер по поддержке туризма, которые рекомендует рассмотреть правительству. В ведомстве и Ростуризме заявили, что предложение о введении выездного сбора не рассматривают.

Министерство экономического развития считает целесообразным распространить право вводить курортный сбор на все регионы России. Об этом в четверг сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Учитывая положительные промежуточные итоги проведения эксперимента, Минэкономразвития России считает целесообразным после завершения на территории РФ ограничительных и иных мероприятий, связанных с распространением COVID-19, рассмотреть вопрос о наделении всех субъектов Российской Федерации правом на введение курортного сбора на своей территории», — сказали в министерстве.

В рамках данного полномочия каждый регион сможет самостоятельно принять решение о введении курортного сбора на своей территории, устанавливать его размер, льготные категории граждан и иные параметры сбора.

«Данное предложение в Правительство России планируется направить в рамках ежегодного отчёта о ходе и результатах проведения эксперимента», — отметили в Минэкономразвития, не уточнив сроки направления в кабмин соответствующего документа.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ноябре 2020 года предложила принять закон о туристическом сборе, который будет действовать на территории всей страны. По словам председателя палаты, введение туристического сбора может стать одним из инструментов, который может помочь решить вопросы развития инфраструктуры для внутреннего туризма.

Эксперимент по взиманию курортного сбора с туристов проходит в РФ с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае». Максимальный размер сбора — 100 рублей. Платить его должны совершеннолетние граждане, проживающие в объектах размещения более 24 часов.

Минэкономразвития признало успешными положительные промежуточные итоги применения сбора. «В 2020 году в Краснодарском крае благоустроены городские и общественные пространства в Геленджике, Туапсе, Джубге, Небуге, Шепси. В Алтайском крае в городе Белокурихе проведены работы по благоустройству и содержанию терренкуров, набережной, пешеходных троп», — сообщили в ведомстве.

За счёт сбора удалось собрать 1,127 млрд рублей, в том числе в Ставропольском крае — 664,1 млн рублей, в Краснодарском крае — 373 млн рублей, в Алтайском крае — 90,4 млн рублей.

В 2021 году отдыхающие в Ставропольском крае должны будут платить по 50 рублей в сутки, в Алтайском крае — по 30 рублей в сутки, в Краснодарском крае — по 10 рублей в сутки. Власти Крыма, как и ранее, решили отложить введение сбора. С мая 2022 года сбор начнут взимать только в «высокий сезон», с мая до конца сентября — 10 рублей в сутки.

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» намерены разработать поправки в законодательство о туризме с тем, чтобы регионы получили больше полномочий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 апреля, об этом сообщил лидер фракции Сергей Миронов

Рамблер

«Раз допущена ошибка, надо ее признать и исправлять. При поддержке профессионалов фракция «Справедливой России» срочно подготовит новые поправки в законодательство, чтобы они не мешали, а помогали работать, пошли на пользу и экскурсоводам, и туристам, и государству», — сказал Миронов.

Он обратил внимание на то, что принятый Госдумой закон о гидах и экскурсоводах предоставляет слишком много полномочий федеральному центру и не учитывает региональный специфики.

«Пропустили, что чиновники слишком много полномочий передали центру — то бишь себе любимым — в ущерб регионам. И теперь почти всё станут решать в Москве: и какие бейджики носить экскурсоводам по всей России, и главное — как их будут аттестовать», — отметил Миронов.

Депутат сослался на мнение представителей туристической отрасли из Мурманской области, Санкт-Петербурга и Татарии, которые считают, что единственный позитивный момент нового закона — норма о том, что экскурсоводами могут работать только российские граждане — сведен на нет различными исключениями.