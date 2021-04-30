Пока вы спали: Москву ждут перебои с продуктами

Фото: ТАСС ТАСС

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Москвичей предупредили о проблемах с доставкой продуктов

Торговые сети и поставщики заявили о возможных задержках с поставками продуктов из-за новых правил движения грузового транспорта, которые начнут действовать в столице с 5 мая. Об этом пишет «Коммерсант».

Источники издания отмечают, что новое требование по оформлению пропусков на грузовики массой от 3,5 тонны для движения в пределах МКАД привело к тому, что поставщики не могу гарантировать доставку продуктов в срок, перевозчики поднимают тарифы или даже отказываются от заказов из-за рисков штрафов.

Апартаментам придумали новый статус

Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект, предлагающий ввести новое понятие - «многофункциональные здания». Апартаменты в таких зданиях будут приравнивать к жилью, однако этот статус смогут получить только новостройки, пишут «Известия».

В случае принятия законопроекта и вступления его в силу с 1 сентября 2021 года, апартаменты в новых зданиях, находящихся в общественно-деловой зоне, будут приравниваться к жилью, их собственники будут обязаны выбрать управляющую компанию и платить за капремонт. Однако перевод в жилье уже существующих апартаментов не предусмотрен.

Будущих водителей проверят на алкоголизм

Кандидатов в водители и тех, кто возвращает права после лишения, обяжут сдать кровь или мочу для проверки на хронический алкоголизм и на наличие ряда запрещенных веществ. Об этом со ссылкой на проект приказа Минздрава пишет «Коммерсант».

Новые правила освидетельствования водителей и кандидатов в водители могут вступить в силу с 1 января 2022 года. Дополнительное исследование кандидатам в водители назначат, если врач заметил признаки хронического алкоголизма или наркозависимости. Если же водитель возвращает права после лишения, данная процедура будет обязательной.

В России предложили ввести минимальную цену на алкоголь

Министерство финансов России выступило с предложением установить минимальные розничные цены на весь алкоголь, а не только на игристые вина и крепкие напитки с содержанием спирта более 28%, сообщают «Известия».

Для этого необходимо скорректировать договор о ЕЭАС. Документ ведомством уже подготовлен, идет обсуждение с ФАС и экспертами. Введение минимальной розничной цены поддержали ряд производителей вина и пива, однако крупнейшие игроки рынка — транснациональные корпорации – выступили против.

Санкции смогут уронить рубль

В случае ужесточения санкций российская национальная валюта может обесцениться на 6–7% и стоить 80 рублей за доллар. Об этом NEWS.ru заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев