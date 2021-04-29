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Познер рассказал о цензуре во время работы на Первом канале

News.ru
38 минут назад
Российский телеведущий Владимир Познер рассказал, что его авторская передача на Первом канале подвергалась цензуре, передаёт «АиФ Петербург». Журналист также перечислил трудности в работе отечественных медиа.
Познер рассказал о цензуре на Первом канале
Фото: facebook.com/pozneronlinefacebook.com/pozneronline
По его мнению, главная проблема в том, что в деятельность СМИ в РФ вмешивается государство.
По сути, у нас журналистика зависит от власти <...>. Навязывается определённый взгляд, а это, по моему мнению, серьёзная помеха как для развития журналистики, так и всего общества. Мало независимых источников: они есть, но крайне ограничены, — отметил Познер.
Комментируя ограничения, которым подвергается его проект, телеведущий пояснил, что не является штатным сотрудником канала и чаще всего работает дома. Он добавил, что не может приглашать в студию ряд интересных ему гостей. По словам журналиста, передача три раза подвергалась цензуре. Однако Познер не раскрыл, какие именно выпуски редактировались, но пообещал отказаться её вести, если подобное повторится.
Ранее сообщалось, что Познер пожаловался на неверную интерпретацию СМИ своих слов о том, что он не считает Пушкина русским писателем, и объяснил истинный их смысл. По его мнению, речь шла о характере поэта и его произведениях, а не о национальной принадлежности. Он добавил, что его высказывание о поэте исказили журналисты ради привлекающих внимание заголовков.
Общество,Владимир Познер,Аргументы и Факты,Санкт-Петербург,Россия,
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