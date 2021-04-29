Когда это все закончится: 300 тысяч авто в России оказались под угрозой

«Туапсинские вести» рассказали , что около 300 тысяч автомобилей в России оказались «вне закона» из-за госномеров Армении

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От владельцев этих машин начали требовать регистрации машины на территории России и предупреждать о штрафных санкциях вплоть до изъятия автомобиля.

«Туапсинские вести» объяснили, что в 2014 году Армения юридически вступила в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), но фактически это произошло только в 2020-м. В течение шести лет в стране действовали особые правила таможенного оформления иностранных автомобилей: это можно было либо по армянским тарифам (затраты в десять процентов от стоимости авто), либо по тарифам ЕАЭС (плата около 50 процентов).

Издание отмечает, что в Армении один из самых низких транспортных налогов, особенно на старые машины. Кроме того, такие авто становились «невидимыми» для камер на российских дорогах.

Желающих купить авто дешевле, чем в России, оказалось много. В основном россияне приобретали таким способом японские, американские и европейские авто.

Для постановки на учет люди, имевшие на это право, регистрировали авто в Армени или же этим занимался гражданин Армении, который позже выдавал доверенность на управление машиной.

«Федеральная таможенная служба непреклонна: авто с армянскими номерами считаются иностранным товаром, и владелец обязан уплатить разницу в таможенной пошлине и налогах, - подчеркивает издание.

«Туапсинские вести» дали советы владельцам таких авто. Первый вариант - продать машину, второй - подождать до 2023 года, когда для ввезенных из Армении авто будут действовать правила ЕАЭС.