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Когда это все закончится: 300 тысяч авто в России оказались под угрозой

Елена Прошина
1 час назад
«Туапсинские вести» рассказали, что около 300 тысяч автомобилей в России оказались «вне закона» из-за госномеров Армении.
Когда это все закончится: 300 тысяч авто в России оказались под угрозой
Фото: РамблерРамблер
От владельцев этих машин начали требовать регистрации машины на территории России и предупреждать о штрафных санкциях вплоть до изъятия автомобиля.
«Туапсинские вести» объяснили, что в 2014 году Армения юридически вступила в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), но фактически это произошло только в 2020-м. В течение шести лет в стране действовали особые правила таможенного оформления иностранных автомобилей: это можно было либо по армянским тарифам (затраты в десять процентов от стоимости авто), либо по тарифам ЕАЭС (плата около 50 процентов).
Издание отмечает, что в Армении один из самых низких транспортных налогов, особенно на старые машины. Кроме того, такие авто становились «невидимыми» для камер на российских дорогах.
Желающих купить авто дешевле, чем в России, оказалось много. В основном россияне приобретали таким способом японские, американские и европейские авто.
Для постановки на учет люди, имевшие на это право, регистрировали авто в Армени или же этим занимался гражданин Армении, который позже выдавал доверенность на управление машиной.
«Федеральная таможенная служба непреклонна: авто с армянскими номерами считаются иностранным товаром, и владелец обязан уплатить разницу в таможенной пошлине и налогах, - подчеркивает издание.
«Туапсинские вести» дали советы владельцам таких авто. Первый вариант - продать машину, второй - подождать до 2023 года, когда для ввезенных из Армении авто будут действовать правила ЕАЭС.
Как писал «Рамблер», ранее в ГИБДД разъяснили, что требования не регистрировать автомобиль в России распространяются только на авто, участвующие в международном движении, или ввезенные на территорию России на срок менее года.
Общество,ГИБДД,Федеральная таможенная служба,ЕАЭС,Россия,Армения,
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