Врач рассказал об опасностях на пикнике

Пётр Давыдов. Во время майских праздников на природе людей могут посдтерегать порезы от битого стела и арматуры, электротравмы, тепловые удары. Об этом в беседе с РИА Новости предупредил заместитель главного врача по медчасти Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова департамента здравоохранения Москвы

Фото: Александр Авилов/АГН "Москва" Александр Авилов/АГН "Москва"

Если мы говорим про весеннее время, то на природе, на пикнике нужно остерегаться бытовых проблем — это повреждения кожных покровов, травмы разной степени, вплоть до тяжёлых, ожоги, особенно связанные с приготовлением шашлыков, ожоги от разжигающих жидкостей, от открытого пламени, кипятка и так далее, — сказал Давыдов.

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Он подчеркнул, что важно обеспечить безопасность того места, где происходит приготовление шашлыка. Следует использовать безопасные мангалы и средства для розжига — слаботлеющие, с низкой интенсивностью горения.

При этом детей из процесса розжига врач рекомендует исключить, поскольку они могут опрокинуть мангал и спровоцировать пожар, также вылить на себя средство для розжига и получить серьёзные ожоги.

На земле часто могут лежать битые стёкла и куски арматуры, наступив на которые, можно получить серьёзную травму, особенно в местах, не предназначенных для пикника. Кроме того, проблемы со здоровьем возможны вследствие употребления алкоголя. В жаркую погоду человек также рискует получить тепловой удар, поэтому нужно соблюдать водно-питьевой режим и не находиться долго на солнце.

При появлении первых признаков теплового удара — различные тепловые отёки, судороги, головная боль, изменения сознания, обязательно прекратить нахождение в таком месте, где человек испытывает повышенное влияние солнечной активности и обратиться за медицинской помощью. Тепловой удар может быть очень опасен для человека, при длительном воздействии тепла происходит срыв адаптивных возможностей организма и могут наступить непоправимые последствия для здоровья и жизни человека, — рассказал Пётр Давыдов.