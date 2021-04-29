Более половины россиян захотели переобучиться

Более половины россиян на фоне последствий пандемии коронавируса и связанного с ней развития технологий готовы пройти переобучение на новую или смежную специальность, говорится в совместном исследовании Boston Consulting Group (BCG) и The Network при участии hh.ru в России и ряде стран СНГ "Анализ глобальных тенденций к переобучению и путей карьерного роста", которое есть в распоряжении РИА Новости.

Фото: © РИА Новости. Евгений Биятов © РИА Новости. Евгений Биятов

"В ожидании последствий пандемии больше двух третей сотрудников в мире готовы пройти переобучение, в России – больше половины, 56%. Интерес к развитию новых навыков выше всего среди тех респондентов, которые находятся в начале или середине карьеры", — показало исследование.

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В нем приняли участие 209 тысяч участников из 190 стран, в том числе около 17 тысяч из России.

Авторы отмечают, что экономическая неопределенность, вызванная пандемией COVID-19, усугубила ситуацию, когда работники почти в каждой отрасли уже и так начали беспокоиться, что могут потерять рабочие места из-за развития технологий.

"По данным опроса, за время пандемии опасения в связи с автоматизацией усилились у 41% респондентов во всем мире, в России этот показатель несколько ниже – 31,5%. Рост обеспокоенности особенно характерен для людей, которые работают в финансовых учреждениях, страховых или телекоммуникационных компаниях", — отмечают они.

ГОТОВНОСТЬ МЕНЯТЬСЯ

Председатель BCG в России и СНГ Владислав Бутенко отметил, что готовность меняться и рассмотреть новые возможности, которые могут быть полезны в будущем, – главный позитивный урок, который люди вынесли из пандемии.

"Многие люди хотели бы полностью изменить свою карьеру. Готовность к переобучению даже в таких сферах, где требуется максимально проинвестировать в профессию — медицине, науке, искусстве – выражает 41% респондентов из России", — прокомментировал он.

Сотрудники, стремящиеся к переобучению, как правило, заняты в секторе услуг, работе с клиентами или продажах — почти три четверти опрошенных в мире с такими обязанностями заявили, что готовы переквалифицироваться, чтобы получить другую работу.

"Представители менее уязвимых секторов – таких, как здравоохранение и медицина, социальное обеспечение, наука и исследования, – в целом выразили меньшую заинтересованность в смене карьеры. В России к этому списку добавляется сектор маркетинга и коммуникаций", — также показало исследование.

В BCG отметили, его участники исследования в высшей степени реалистично относятся к переквалификации. Большинство респондентов, готовых пройти профессиональную переподготовку, рассчитывает начать работать в отраслях, положение в которых кажется им – пусть даже в моменте — менее рискованным, чем в их собственных. В целом они хотят найти новую работу в областях, которые имеют сходство с их текущей работой.

РАБОТА МЕЧТЫ

Цифровые и информационные технологии занимают первое место в списке потенциальных карьерных путей.

"Вероятно, это объясняется расширением возможностей в этих областях и в целом высоким уровнем оплаты труда. Так, более 20% респондентов по всему миру, работающих в креативной сфере или сфере искусства, медиа и консалтинга, заявили, что готовы переквалифицироваться для работы в цифровой сфере", — комментируют эксперты.

При этом офисные и управленческие должности, например, в маркетинге и управлении персоналом, также вошли в число самых привлекательных направлений для смены карьеры.

"По России цифры еще выше: например, из креативной сферы и сферы искусства желают перейти в цифровую 24%, а из научно-исследовательской – 48%. Также в России интерес к переквалификации в такие области, как "Административная и секретарская работа", "Управление персоналом" и "Искусство и творческая работа", намного выше, чем в других странах", — заявили эксперты.