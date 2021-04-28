Экс-солиста "Песняров" Борткевича могли отравить

Бывшего солиста «Песняров» Леонида Борткевича могли отравить, считает его последняя жена Татьяна Роднянко. Об этом она заявила в эфире программы «Прямой эфир».

По словам Роднянко, к смерти Борткевича может быть причастна его подруга Антонина Саврасова-Абрамова. Она находилась рядом с ним в последние дни его жизни.

Женщина уверена, что Саврасова-Абрамова могла что-то подсыпать Борткевичу, так как очень тесно общалась с ним тогда и даже перевезла в его квартиру свои вещи.

«Человек, который просто ускорил всё это дело. Она была там, да. Я просила ее уехать, но она почему-то этого не сделала. Ее зубная щетка стояла в ванной, а спала она на кровати ребенка», - заявила Роднянко, ее слова приводит News.ru.