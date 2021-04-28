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Экс-солиста "Песняров" Борткевича могли отравить

Вероника Полынина
19 минут назад
Бывшего солиста «Песняров» Леонида Борткевича могли отравить, считает его последняя жена Татьяна Роднянко. Об этом она заявила в эфире программы «Прямой эфир».
По словам Роднянко, к смерти Борткевича может быть причастна его подруга Антонина Саврасова-Абрамова. Она находилась рядом с ним в последние дни его жизни.
Женщина уверена, что Саврасова-Абрамова могла что-то подсыпать Борткевичу, так как очень тесно общалась с ним тогда и даже перевезла в его квартиру свои вещи.
«Человек, который просто ускорил всё это дело. Она была там, да. Я просила ее уехать, но она почему-то этого не сделала. Ее зубная щетка стояла в ванной, а спала она на кровати ребенка», - заявила Роднянко, ее слова приводит News.ru.
Борткевич, как сообщал «Рамблер», был вокалистом группы «Песняры», заслуженным артистом Белорусской ССР. Причиной смерти стал сахарный диабет.
Общество,Видео,Леонид Борткевич,
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