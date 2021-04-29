Турция закупила у России "Спутник V"

"Министр здравоохранения Турции сказал мне, что они согласовали с российскими коллегами закупку вакцин "Спутник V" для совместного производства", - рассказал министр.
Он добавил, что планирует визит в Москву с главой турецкого минздрава при стабилизации ситуации с коронавирусом. Вероятно, деловая поездка может состояться в первой половине мая. Одной из тем переговоров станет возможность возвращения россиян на курорты Турции.
Ранее сообщалось, что поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Турцию, предположительно, начнутся в мае. Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".