Бывшего солиста «Песняров» могли убить

Бывший солист группы «Песняры» Леонид Борткевич умер в начале апреля. Официальная причина — отказали почки. Но последняя жена покойного — Татьяна Роднянко — уверена, что музыканта отравили. В эфире программы « Андрей Малахов . Прямой эфир» на «России 1» она обвинила во всём знакомую семьи Антонину Саврасову-Абрамову, общавшуюся с певцом последние дни его жизни.

После ухода из жизни Борткевича в окружении звезды говорили, что накануне смерти он остался в одиночестве, злоупотребляя алкоголем. По словам Антонины, именно таким она его застала, прилетев в Минск по делам.

Взяла такси, приехала к нему (к Леониду Борткевичу. — NEWS.ru) в шесть утра. По дороге купила ему бутылку водки, так как он ранее меня попросил. Мы очень часто с ним общались, — рассказала Саврасова-Абрамова.

Михаил Долотов, ещё один участник «Песняров», узнав о смерти Борткевича, позвонил его сестре, подтвердившей, что рядом с братом находилась Антонина. Редко к Леониду приходила первая жена Наталья и его сыновья.

Но именно Саврасову-Абрамову последняя супруга музыканта Татьяна подозревает в случившемся. Женщина уверяет, что та могла что-то подсыпать Борткевичу, так как очень тесно общалась с ним в те дни, даже перевезла в его квартиру свои вещи.

Она (Антонина Саврасова-Абрамова. — NEWS.ru) была там, я просила её уехать, но она почему-то этого не сделала. Её зубная щетка стояла в ванной, а спала она на кровати ребёнка, — заявила Роднянко.

Заслуженный артист БССР Леонид Борткевич был вокалистом «Песняров» с 1970 по 1980 год и с 1999-го по август 2003 года. С 2009 года он являлся руководителем коллектива. В 1989 году музыкант вместе с женой гимнасткой Ольгой Корбут и сыном уехал жить в США. В Белоруссию он вернулся лишь в 2000 году. О кончине Борткевича стало известно 13 апреля.