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«Парниковые планы». Вассерман сказал, зачем именно США затеяли Евромайдан

Украина.ру
21 минуту назад
Государственный переворот 2014 года на Украине был претворением в жизнь «парниковых» планов США в бывшем СССР и Европе. Об этом рассказал публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру.
Вассерман раскрыл цели США на Евромайдане
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Климатический саммит прошел в онлайн-формате 22-23 апреля. В нем приняли участие лидеры 40 стран, включая президента России Владимира Путина. В ходе своего выступления он сообщил, что РФ продолжит экологическую модернизацию, чтобы увеличить энергоэффективность во всех экономических отраслях. Президент также отметил, что не менее важно уделять внимание поглощению уже накопленного в атмосфере углекислого газа. Кроме того, Путин напомнил, что Россия в большей степени, чем многие другие страны, сократила выбросы парникового газа: с 1991 года их объем уменьшился в два раза.
Эксперт пояснил, что тогда по указке Вашингтона Киев занялся проектами по «зеленой энергетике» и «зеленой промышленности», и под уничтожение попали наука, энергетика и промышленность Украины, которые ранее были достойными конкурентами многим странам Евросоюза и даже США.
«Администрация Байдена распространяет эту ложь для паралича Штатами практически всей мировой энергетики и промышленности — под предлогом борьбы с выбросами в атмосферу углекислого газа. Исходя из планов Вашингтона, развивать промышленность и энергетику можно будет только тем странам, которые вашингтонский обком почему-то сочтет наиболее приемлемыми для себя», — указал Вассерман.
Политолог добавил, что сам факт приглашения Путина на климатический саммит свидетельствует о том, что Вашингтон хочет заблокировать международные экономические проекты России, всю российскую экономику и хозяйственную деятельность.
Общество,Анатолий Вассерман,Владимир Путин,ЕС,Россия,Соединенные Штаты,Украина,
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