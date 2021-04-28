Вассерман раскрыл цели США на Евромайдане

Климатический саммит прошел в онлайн-формате 22-23 апреля. В нем приняли участие лидеры 40 стран, включая президента России Владимира Путина
. В ходе своего выступления он сообщил, что РФ
продолжит экологическую модернизацию, чтобы увеличить энергоэффективность во всех экономических отраслях. Президент также отметил, что не менее важно уделять внимание поглощению уже накопленного в атмосфере углекислого газа. Кроме того, Путин напомнил, что Россия в большей степени, чем многие другие страны, сократила выбросы парникового газа: с 1991 года их объем уменьшился в два раза.