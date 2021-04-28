Вузы с 4 по 7 мая могут перейти на дистанционку

Накануне сообщалось, что Минобрнауки РФ готовит приказ, по которому студенты вузов могут уйти на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая.

Напомним, что в Татарстане школы и колледжи не будут работать с 1 по 10 мая. При этом с 4 по 7 мая в детских садах организуют дежурные группы для детей, чьи родители работают на предприятиях непрерывного цикла.