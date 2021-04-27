"Приведут к неравенству": В ВОЗ высказались против COVID-паспортов

Она подчеркнула, что появление такого документа в нынешних реалиях «приведёт к большому неравенству».

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Не надо забывать, что огромное число стран и людей не имеют возможности вакцинироваться, у них просто нет вакцины, — напомнила Вуйнович.

Введение ковидных паспортов может породить неравенство между привитыми от коронавируса гражданами и не прошедшими вакцинацию. Соответствующее предупреждение содержится в докладе уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой за 2020 год, передает РИА Новости.

По ее словам, с началом вакцинации от COVID-19 вопрос о необходимости выдачи этого документа остается дискуссионным. Эта инициатива требует максимально серьезной проработки, поскольку без понятных целей введение таких паспортов способно стать скрытой формой принуждения.

«Ярые противники апеллируют к опасности того, что сбор персональных данных сопряжен с риском их утечки к лицам, имеющим преступные намерения, или в маркетинговых целях, либо приведет к злоупотреблениям властей», — сообщается в докладе.

Ранее Москалькова утверждала, что ковид-паспорта — нужное условие борьбы с пандемией, но есть вопрос c соблюдением прав граждан, которые не могут вакцинироваться от коронавируса по состоянию здоровья. По ее словам, правительство прорабатывает вопрос выдачи вакцинированным россиянам сертификатов, которые позволят выезжать за рубеж.

По сертификатам по COVID для путешествий в России возобладал скептический подход, напомнил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

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"Вы знаете, что весьма скептический подход пока возобладал у нас", - сказал Песков, комментируя решение Китая о введении таких документов и планов по "зеленым сертификатам" в ЕС.

"Этот вопрос рассматривался, и, вы знаете, что правительственный штаб не поддержал эту идею", - подчеркнул он.

"Вместе с тем сейчас мы видим, что объединения и страны работают над такими квазидокументами", - продолжил пресс-секретарь президента. "Пока окончательного понимания у всех нет, будут ли они унифицироваться, насколько будут взаимозаменяемыми и взаимопризнаваемыми", - также сказал он.

Песков назвал это поводом для активизации "ковидной дипломатии". По его словам, и МИД , и другие ведомства будут в контакте с визави активно обсуждать все эти вопросы.

На вопрос о возможном введении подобных сертификатов в России Песков сказал, что ему об этом неизвестно и переадресовал в оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Проект цифрового COVID-сертификата, над которым работают в Евросоюзе, удачно прошел первый этап согласований. Об этом сообщают РИА Новости.

— Постпреды стран — членов ЕС в среду согласовали мандат на переговоры с Европейским парламентом по предложению о цифровом зеленом сертификате. Этот сертификат будет способствовать безопасному и свободному передвижению во время пандемии COVID-19, обеспечивая подтверждение того, что обладатель был вакцинирован, имеет отрицательный ПЦР-тест или же переболел и обладает иммунитетом, — говорится в документе.

Сообщается, что после прохождения всех этапов согласования COVID-сертификат будет действовать на всей территории ЕС, а также в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии.

В документе также отметили, что страны усилили положения о защите персональных данных, а также строго оговорили, что наличие сертификата не будет являться преимуществом для свободного передвижения.

Ожидается, что 26–29 апреля Европарламент проголосует за запуск переговоров по электронному сертификату с Советом ЕС . Данная стадия будет завершающим этапом согласования нового проекта.

ЕС представил законопроект о внедрении коронавирусных сертификатов, которые будут содержать три варианта данных: информацию о прививке против COVID-19 или об отрицательном ПЦР-тесте, или же о факте перенесенного коронавируса и наличии иммунитета.

Жители России, сделавшие прививку от коронавируса, поддерживают введение ковид-паспортов в 7,5 раз чаще тех, кто не хочет вакцинироваться, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Среди привитых от коронавируса, за идею ввода ковид-паспортов выступают 37%, среди планирующих сделать прививку — 23%, против 42%. Среди тех, кто не желает вакцинироваться, поддерживают инициативу 5%, против COVID-паспортов — 75%.

Противников ввода COVID-паспортов на больше, чем четыре месяца назад — 62% сейчас, 59% в январе. Сторонников введения COVID-паспортов больше среди мужчин, чем среди женщин — 15% и 12%, среди молодежи до 24 лет — 19%.

Опрос проведен 15 19 апреля 2021 года среди 3000 граждан РФ старше 18 лет в 522 населенных пунктах.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков оценил необходимость введения международных паспортов вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, подобный документ повлечет за собой социальное неравенство и обеспечит принудительный контроль за передвижением населения.