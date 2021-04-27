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"Приведут к неравенству": В ВОЗ высказались против COVID-паспортов

Елена Прошина
48 минут назад
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не видят целесообразности в введении так называемых паспортов вакцинации. Там опасаются, что это может внести социальный дисбаланс, рассказала официальный представитель ведомства в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».
Она подчеркнула, что появление такого документа в нынешних реалиях «приведёт к большому неравенству».
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Не надо забывать, что огромное число стран и людей не имеют возможности вакцинироваться, у них просто нет вакцины, — напомнила Вуйнович.

В России предупредили о последствиях введения ковид-паспортов

Введение ковидных паспортов может породить неравенство между привитыми от коронавируса гражданами и не прошедшими вакцинацию. Соответствующее предупреждение содержится в докладе уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой за 2020 год, передает РИА Новости.
По ее словам, с началом вакцинации от COVID-19 вопрос о необходимости выдачи этого документа остается дискуссионным. Эта инициатива требует максимально серьезной проработки, поскольку без понятных целей введение таких паспортов способно стать скрытой формой принуждения.
«Ярые противники апеллируют к опасности того, что сбор персональных данных сопряжен с риском их утечки к лицам, имеющим преступные намерения, или в маркетинговых целях, либо приведет к злоупотреблениям властей», — сообщается в докладе.
Ранее Москалькова утверждала, что ковид-паспорта — нужное условие борьбы с пандемией, но есть вопрос c соблюдением прав граждан, которые не могут вакцинироваться от коронавируса по состоянию здоровья. По ее словам, правительство прорабатывает вопрос выдачи вакцинированным россиянам сертификатов, которые позволят выезжать за рубеж.

Песков заявил о скептическом подходе к "ковид-паспортам"

По сертификатам по COVID для путешествий в России возобладал скептический подход, напомнил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Вы знаете, что весьма скептический подход пока возобладал у нас", - сказал Песков, комментируя решение Китая о введении таких документов и планов по "зеленым сертификатам" в ЕС.
"Этот вопрос рассматривался, и, вы знаете, что правительственный штаб не поддержал эту идею", - подчеркнул он.
"Вместе с тем сейчас мы видим, что объединения и страны работают над такими квазидокументами", - продолжил пресс-секретарь президента. "Пока окончательного понимания у всех нет, будут ли они унифицироваться, насколько будут взаимозаменяемыми и взаимопризнаваемыми", - также сказал он.
Песков назвал это поводом для активизации "ковидной дипломатии". По его словам, и МИД, и другие ведомства будут в контакте с визави активно обсуждать все эти вопросы.
На вопрос о возможном введении подобных сертификатов в России Песков сказал, что ему об этом неизвестно и переадресовал в оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Электронный COVID-сертификат прошел первый этап согласований в ЕС

Проект цифрового COVID-сертификата, над которым работают в Евросоюзе, удачно прошел первый этап согласований. Об этом сообщают РИА Новости.
— Постпреды стран — членов ЕС в среду согласовали мандат на переговоры с Европейским парламентом по предложению о цифровом зеленом сертификате. Этот сертификат будет способствовать безопасному и свободному передвижению во время пандемии COVID-19, обеспечивая подтверждение того, что обладатель был вакцинирован, имеет отрицательный ПЦР-тест или же переболел и обладает иммунитетом, — говорится в документе.
Сообщается, что после прохождения всех этапов согласования COVID-сертификат будет действовать на всей территории ЕС, а также в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии.
В документе также отметили, что страны усилили положения о защите персональных данных, а также строго оговорили, что наличие сертификата не будет являться преимуществом для свободного передвижения.
Ожидается, что 26–29 апреля Европарламент проголосует за запуск переговоров по электронному сертификату с Советом ЕС. Данная стадия будет завершающим этапом согласования нового проекта.
ЕС представил законопроект о внедрении коронавирусных сертификатов, которые будут содержать три варианта данных: информацию о прививке против COVID-19 или об отрицательном ПЦР-тесте, или же о факте перенесенного коронавируса и наличии иммунитета.

Опрос показал, кто поддерживает идею введения в РФ ковид-паспортов

Жители России, сделавшие прививку от коронавируса, поддерживают введение ковид-паспортов в 7,5 раз чаще тех, кто не хочет вакцинироваться, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.
Среди привитых от коронавируса, за идею ввода ковид-паспортов выступают 37%, среди планирующих сделать прививку — 23%, против 42%. Среди тех, кто не желает вакцинироваться, поддерживают инициативу 5%, против COVID-паспортов — 75%.
Противников ввода COVID-паспортов на больше, чем четыре месяца назад — 62% сейчас, 59% в январе. Сторонников введения COVID-паспортов больше среди мужчин, чем среди женщин — 15% и 12%, среди молодежи до 24 лет — 19%.
Опрос проведен 15 19 апреля 2021 года среди 3000 граждан РФ старше 18 лет в 522 населенных пунктах.

Инфекционист оценил необходимость международных COVID-паспортов

Врач-инфекционист Евгений Тимаков оценил необходимость введения международных паспортов вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, подобный документ повлечет за собой социальное неравенство и обеспечит принудительный контроль за передвижением населения.
«Получается, одни могут пользоваться привилегиями, а другие нет. А если я не могу делать прививку, а если не хочу делать прививку по убеждениям? Это получается нарушение воли человека и постулата о добровольности прививок», — поделился своей точкой зрения инфекционист.
Общество,Видео,Евгений Тимаков,Мелита Вуйнович,Дмитрий Песков,ВОЗ,Европарламент,Совет Европы,МИД,ЕС,РИА Новости,Россия,
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