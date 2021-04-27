Аркадий Инин сообщил о своей госпитализации

Инин - один из основателей популярной юмористической телепередачи "Вокруг смеха" (выходила в 1978-1991 годах). Идею программы он разработал совместно с Виктором Веселовским и Татьяной Пауховой. Участвовал в создании теле- и радиопередач "Где-то есть город, или клуб земляков", "Трамвай желаний" (совместно с Александрой Ливанской), "Семейный клуб "Ты и я" и др. Инин - автор газетных статей, журнальных фельетонов и более 30 книг, в числе которых "Фильм, фильм... фильм!", "Вот и лето прошло", "Телефон доверия", "Антология сатиры и юмора России XX века", "Женщина от "А" до "Я" (2004) и др. Является членом Союза кинематографистов РФ.