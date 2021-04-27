Норкин рассмешил россиян анекдотом о Бонде на Северном Кавказе

Телеведущий Андрей Норкин в очередном выпуске программы «Место встречи» пошутил об особенностях кавказского менталитета, позволивших раскрыть британского шпиона. Об этом пишет ФАН.

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В конце программы телеведущий по традиции рассказал анекдот, посвятив его на этот раз литературному герою, сотруднику британской разведки Джеймсу Бонду . В нем шпион приехал на Северный Кавказ и неожиданно оказался раскрыт.

«Он приехал, разместился. Вдруг сразу стук в дверь. Заходит группа товарищей, говорят:

- Вы задержаны как иностранный шпион.

- Ну, не буду кривляться, в первый раз меня так быстро разоблачили. Вы, наверное, нашли пистолет в машине моей?» - рассказал Норкин.

Однако, по его словам, контрразведчики заявили Бонду, что у мужчин Кавказа есть «оружие гораздо серьезнее».

Также они отвергли предположение англичанина, что вычислили его по роскошной машине, подчеркнув, что «автомобиль свою роль сыграл».

«Уважаемый, вы же на каждом светофоре на красный свет останавливались!» - рассмешил аудиторию телеведущий.