ВС утвердил уважительные причины неуплаты алиментов

Сегодня пленум Верховного суда России утвердил постановление, разъясняющее правила привлечения к административной ответственности за неуплату алиментов. Помимо прочего документ перечисляет причины неуплаты, которые считаются уважительными, а значит, ненаказуемы.

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"Уважительными причинами неуплаты алиментов могут быть признаны такие обстоятельства, при которых неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей имела место независимо от воли лица, обязанного уплачивать алименты (например, в связи с его болезнью (нетрудоспособностью); по вине других лиц, в частности, в связи с невыплатой заработной платы работодателем, задержкой или неправильным перечислением банком сумм по алиментам; вследствие обстоятельств непреодолимой силы; ввиду прохождения лицом военной службы по призыву)", - сказано в постановлении пленума Верховного суда России.

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По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за год по статье 5.35.1 КоАП за неуплату алиментов без уважительных причин были наказаны 95,1 тысячи человек.

"Сегодня закон предусматривает преюдицию: в первый раз неплательщика алиментов привлекают к административной ответственности. Если в течение определенного срока после этого гражданин не начнет погашать свои долги, то он может быть привлечен уже к уголовной ответственности", - рассказал председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он отметил, что за год к уголовной ответственности за неуплату алиментов на детей были привлечены 37,9 тысячи человек. Еще 19 человек были привлечены за неуплату алиментов в отношении родителей.

"На практике возникает масса вопросов, связанных с привлечением к ответственности злостных неплательщиков алиментов. Подготовленные разъяснения пленума Верховного суда России помогут решить многие из этих вопросов", - сказал он.

В свою очередь, партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай обращает внимание, что в постановлении прямо указано: неуплата алиментов в период отбывания наказания в местах лишения свободы алиментообязанным лицом не является безусловным основанием для его освобождения от административной ответственности.