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Умер актер из "Белого солнца пустыни" Кахи Кавсадзе

Артём Кульша
1 час назад
Актер Кахи Кавсадзе скончался. Об этом сообщает РИА Новости.
Умер Абдулла из "Белого солнца пустыни"
Фото: Kino-teatr.ruKino-teatr.ru
Кавсадзе, как сообщал «Рамблер», было 85 лет. Он — Народный артист Грузинской ССР. Актер был известен исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Белое солнце пустыни», «Ч/Б», «Золотой теленок», «Покаяние» и «Древо желания».
В ноябре он заболел коронавирусной инфекцией и вскоре выздоровел. В феврале Кавсадзе был госпитализирован в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией. Сегодня он умер в результате осложнений после коронавируса.
В середине апреля актер Алексей Артамонов был найден мертвым в своей квартире в Москве. Он сидел в кресле. На его теле не было найдено следов насильственной смерти. Артисту было 62 года. Он играл в Театре российской армии и был известен исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Мосгаз», «И все-таки я люблю...», «Нанолюбовь», «Калачи» и «Глухарь».
В первой половине апреля скончались вокалист группы «Песняры» Леонид Борткевич, актриса Серафима Холина и ее коллега Ольга Пашкова, а в марте — актер Всеволод Хабаров, музыкант группы «Старый приятель» Александр Зарецкий и музыкант группы «Звуки Му» Александр Липницкий.
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