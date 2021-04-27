Умер Абдулла из "Белого солнца пустыни"

Актер Кахи Кавсадзе скончался. Об этом сообщает РИА Новости.
Фото: Kino-teatr.ruKino-teatr.ru
Кавсадзе, как сообщал «Рамблер», было 85 лет. Он — Народный артист Грузинской ССР. Актер был известен исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Белое солнце пустыни», «Ч/Б», «Золотой теленок», «Покаяние» и «Древо желания».
В ноябре он заболел коронавирусной инфекцией и вскоре выздоровел. В феврале Кавсадзе был госпитализирован в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией. Сегодня он умер в результате осложнений после коронавируса.
В середине апреля актер Алексей Артамонов был найден мертвым в своей квартире в Москве. Он сидел в кресле. На его теле не было найдено следов насильственной смерти. Артисту было 62 года. Он играл в Театре российской армии и был известен исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Мосгаз», «И все-таки я люблю...», «Нанолюбовь», «Калачи» и «Глухарь».