Умер Абдулла из "Белого солнца пустыни"

Кавсадзе, как сообщал «Рамблер», было 85 лет. Он — Народный артист Грузинской ССР. Актер был известен исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Белое солнце пустыни», «Ч/Б», «Золотой теленок», «Покаяние» и «Древо желания».

В ноябре он заболел коронавирусной инфекцией и вскоре выздоровел. В феврале Кавсадзе был госпитализирован в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией. Сегодня он умер в результате осложнений после коронавируса.