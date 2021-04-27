В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Мигрантов в России захотели пометить QR-кодом

Алиса Селезнёва
29 минут назад
В России предлагается создать систему QR-кодов для учета мигрантов, а также реестр иностранной рабочей силы. Об этом со ссылкой на президента Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антона Глушкова пишет ТАСС.
Мигрантов в России захотели пометить QR-кодом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его словам, эти инициативы обсуждаются в рамках направления «Агрессивное развитие инфраструктуры», которое разрабатывается в составе стратегии социально-экономического развития России до 2030 года.
«Предлагается, чтобы любой работник, въезжающий на территорию РФ, получал свой QR-код, что подтверждало бы его законное нахождение на стройплощадке», - пояснил Глушков.
Он отметил, что такую систему планируется создать уже в 2021 году. Также в рамках направления обсуждается идея электронного реестра иностранных мигрантов, занятых в строительстве. Для включения в эту базу трудовым мигрантам нужно будет сдать экзамен на знание русского языка, пройти медкомиссию и курсы охраны труда.
Как сообщал «Рамблер», ранее руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что строительному комплексу столицы не хватает около 15-20 тысяч рабочих. Он объяснил, что дефицит рабочей силы возник из-за того, что мигранты не могут въехать в страну в результате закрытия границ на фоне пандемии коронавируса.
Общество,Рафик Загрутдинов,Антон Глушков,ИТАР-ТАСС,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители