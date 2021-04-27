Мигрантов в России захотели пометить QR-кодом

В России предлагается создать систему QR-кодов для учета мигрантов, а также реестр иностранной рабочей силы. Об этом со ссылкой на президента Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антона Глушковапишет ТАСС.
По его словам, эти инициативы обсуждаются в рамках направления «Агрессивное развитие инфраструктуры», которое разрабатывается в составе стратегии социально-экономического развития России до 2030 года.
«Предлагается, чтобы любой работник, въезжающий на территорию РФ, получал свой QR-код, что подтверждало бы его законное нахождение на стройплощадке», - пояснил Глушков.
Он отметил, что такую систему планируется создать уже в 2021 году. Также в рамках направления обсуждается идея электронного реестра иностранных мигрантов, занятых в строительстве. Для включения в эту базу трудовым мигрантам нужно будет сдать экзамен на знание русского языка, пройти медкомиссию и курсы охраны труда.
Как сообщал «Рамблер», ранее руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что строительному комплексу столицы не хватает около 15-20 тысяч рабочих. Он объяснил, что дефицит рабочей силы возник из-за того, что мигранты не могут въехать в страну в результате закрытия границ на фоне пандемии коронавируса.