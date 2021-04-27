Мигрантов в России захотели пометить QR-кодом

По его словам, эти инициативы обсуждаются в рамках направления «Агрессивное развитие инфраструктуры», которое разрабатывается в составе стратегии социально-экономического развития России до 2030 года.

Он отметил, что такую систему планируется создать уже в 2021 году. Также в рамках направления обсуждается идея электронного реестра иностранных мигрантов, занятых в строительстве. Для включения в эту базу трудовым мигрантам нужно будет сдать экзамен на знание русского языка, пройти медкомиссию и курсы охраны труда.