Москве и Московской области 27 апреля пошел снег и дождь, из-за чего объявили желтый уровень погодной опасности. По данным Гидрометцентра, он будет действовать в столичном регионе до 08:00 28 апреля.

Всем доброе утро! В Москве +2 градуса идет снег. ️ ️27.04.2021 время 07:05 с видеокамер наблюдения. pic.twitter.com/oAjFYqnKtR— 𝒌𝖗𝖔𝖙𝖗𝖚𝒔 (@krotrus) April 27, 2021 Пользователи соцсетей делятся фото и видео снега.

Я фигею с того, что у меня за окном. Уже как месяц весь бессмертный снег успел растаять, и тут зима опять возвращается. pic.twitter.com/fiASBPKna6— Ганст Феверал (@GanstFeveral) April 27, 2021

Вышла соседка, сказала "доброе утро", открыла зонтик и спросила сама себя "а доброе ли оно?" И ушла в снег pic.twitter.com/BsXldlXcTN— заткнись и танцуй (@the_enotas) April 27, 2021

Облачная погода, дождь и до плюс 9 градусов ожидаются в Москве во вторник. Из-за осадков в городе объявили желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 7-9 градусов тепла. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до плюс 1 градуса.

Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах плюс 4 - плюс 9 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 2 градуса.

По данным Гидрометцентра, желтый уровень погодной опасности будет действовать в столичном регионе с 11:00 27 апреля до 08:00 28 апреля в связи с дождем и до 10:00 27 апреля из-за снега. В Подмосковье желтый уровень опасности объявлен до 11:00 27 апреля в связи со снегом и с 11:00 27 апреля до 08:00 28 апреля из-за дождя.

Снег продолжит накрывать Москву и Подмосковье до мая, москвичей снова ожидает похолодание. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Синоптики рассказали, что такое ухудшение погодных условий связано с активным атлантическим циклоном и очередной фронтальной волной с запада. Сейчас в Москве и Подмосковье идет дождь с мокрым снегом. Днем воздух может прогреться до 9 градусов, а вечером снова похолодает. К концу недели ожидается небольшое потепление. В четверг вероятность осадков снизится, а к пятнице воздух прогреется до 14 градусов. Однако уже к 1 мая станет холоднее, а дожди усилятся.

В ряде районов Подмосковья прошел мокрый снег. В то же время синоптики не ожидают образования снежного покрова.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус РИА «Новости», во вторник в Москве пройдут кратковременные дожди, местами они будут сопровождаться мокрым снегом. Температура не превысит семи градусов тепла.

«Из-за сильной влажности снежного покрова не образуется, так как снег сразу же будет таять», – добавил Леус.

Эксперт отметил, что по состоянию на девять часов утра снег фиксировался в Нарофоминске, Серпухове, Коломне, Домодедово, Павловском Посаде и в Михайловском.

До конца апреля Россию ждет прохладная осенняя погода с небольшим потеплением в мае, а лето будет на 1-2 градуса теплее положенной климатической нормы, заявил ведущий специалист центра погоды « Фобос» Евгений Т ишковец. Его слова передает «Комсомольская правда».

«До конца апреля серия североатлантических циклонов продолжит поставлять нам порции облаков и осадков. Причем не только дождей. В темное время суток иногда даже будут наблюдаться вкрапления мокрого снега», — отметил специалист.

По его словам, начало мая будет теплее, но о плюс 20 градусах, которые наблюдались неделю назад, речи нет.

Тишковец добавил, что во второй части майских праздников ситуация будет более-менее стабилизироваться.

«Может быть, мы даже выйдем на норму — плюс 15-20 градусов ко Дню победы», — сказал он.

Лето на большей части европейской территории России будет чуть теплее климатической нормы. Причем чем севернее, тем положительное отклонение будет более значимым, заключил Тишковец.